عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إحلال وتجديد مدرسة خالد بن الوليد مطلب أهالي فاقوس بالشرقية

صدى البلد

طالب أولياء أمور تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد  للتعليم الأساسى التابعة لمنطقة الصعايدة - بقرية العزازى - مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ،  بإحلال وتجديد المدرسة حفاظا على أرواح الأطفال .

ويقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالته : مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بالصعايدة بالعزازى فاقوس شرقية دخلت ضمن خطة حياة كريمة هيتبني فيها جناح وصيانة للمبنى القديم الظاهر بالصور المبنى بقاله ٣٧سنة ومتهالك ومش هينفع فيه صيانة وهيبقي خطر على الطلاب نرجوكم توصيل صوتنا للمسئولين بإرسال لجنة لرؤية المدرسة وإزالتها وإعادة بنائها من جديد حفاظاً على أرواح أبنائنا.

وأضاف : تم نقل الطلاب منها من شهرين وحتى اليوم المدرسة لم يتم العمل بها لماذا تم نقل الطلاب والمدرسة لم يأت لها المقاول حتى الآن .

وقال إنه توجه بالشكوى لهيئة الأبنية التعليمية، لكن دون جدوى، مطالبا بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل سرعة البت فى مثل هذه الطلبات لصالح المواطنين، وتخفيف معاناة أولياء الأمور.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

txt

بتهاجم الأطفال .. انتشار الكلاب الضالة يفزع سكان قرية طوخ القراموص

txt

تسبب الأمراض .. سكان مساكن أطلس بالسلام يشكون من انتشار أكوام القمامة

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية إحلال وتجديد قرية العزازى أولياء امور مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى حفاظا على ارواح الأطفال خطة حياه كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

ترشيحاتنا

حالات فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء من الشركة.. تعرف عليها

نشرة اخبار العالم| إطلاق نار وحادث دهس في الولايات المتحدة .. إسرائيل تقتل عضوا بحماس .. سوريا تفتح معبرين لإنفاذ المساعدات من تركيا

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

دعاء يوم 23 رجب.. 14 كلمة تبدل أحزانك بفرح تدمع له عيناك

70 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ