اتحاد السلة يكشف قانونية طلب مصطفى كيجو فسخ عقده مع الزمالك.. فيديو



قال حسين البشبيشي، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة شئون اللاعبين، إن مصطفى مكاوي الشهير بـ«كيجو» لاعب فريق سلة الزمالك، تقدم بطلب لفسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وتابع حسين البشبيشي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مصطفى كيجو، أرسل خطابا بالفعل إلى الاتحاد المصري لكرة السلة عن طريق محام أجنبي طلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولي من أجل فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف:" اللاعب مصطفى كيجو يرتبط بتعاقد مع الزمالك لم ينته بعد، ويرى إنه من السهل فسخ تعاقده دون اللجوء إلى الاتحاد الدولي، لكن الاتحاد المصري مطالب بالعودة لناديه ومخاطبته قبل اتخاذ أية خطوات بشأن فسخ العقد وإرسال البطاقة الدولية لنادي الشمال القطري الذي يطلب ضم اللاعب".

