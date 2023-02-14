زينة: حضرة المتهم أبي كان نقلة كبيرة في حياتي ونور الشريف ساعدني

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل جديدة عن بدايتها الفنية، مشيرة إلى أن مسلسل حضرة المتهم أبي من أهم الأعمال الفنية في مشوارها الفني منذ البداية.

وأضافت زينة، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء أمس الاثنين، أن مسلسل حضرة المتهم أبي كان نقلة كبيرة في حياتي، من خلال تقديم دور الفتاة الجامعية هنا.

الراحل نور الشريف



وتابعت الفنانة زينة، أن الفنان الراحل نور الشريف ساعدني في دوري، وقدم لي دعم كبير في هذا الدور ، متابعة أنها تعتز بهذا العمل الهام في مشوارها الفني.





