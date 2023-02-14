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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زينة: حضرة المتهم أبي كان نقلة كبيرة في حياتي ونور الشريف ساعدني

زينة
زينة

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل جديدة عن بدايتها الفنية، مشيرة إلى أن مسلسل حضرة المتهم أبي من أهم الأعمال الفنية في مشوارها الفني منذ البداية.

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زينة: كنت بهرب من المدرسة علشان أروح لـ أحمد زكي المقهي

وأضافت زينة، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء أمس الاثنين، أن مسلسل حضرة المتهم أبي كان نقلة كبيرة في حياتي، من خلال تقديم دور الفتاة الجامعية هنا.

 

الراحل نور الشريف


وتابعت الفنانة زينة، أن الفنان الراحل نور الشريف ساعدني في دوري، وقدم لي دعم كبير في هذا الدور ، متابعة أنها تعتز بهذا العمل الهام في مشوارها الفني.
 


 

زينة الفنانة زينة اسعاد يونس أحبار زينة اخبار التوك شو

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