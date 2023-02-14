القوى العاملة: إطلاق 11 عربة تدريب متنقلة لتأهيل الشباب لسوق العمل

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة ستطلق 11 عربة تدريب متنقلة على المهن المختلفة في بعض المحافظات، لتنضم لـ 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في إطار الخطة التدريبية 2022 – 2023.



وأضاف "خضر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير القوى العاملة ينصح الشباب في كل جولاته الميدانية خلال الأشهر الماضية بأن يقبلوا للعمل في القطاع الخاص، ومحاولة تغيير ثقافتهم بالتمسك بالوظيفة الحكومية، وأن يتوجهوا للعمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانيات كلها.



وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن وزير القوى العاملة ينصح الشباب بضرورة الذهاب لمديرية القوى العاملة الموجودة في المحافظة الخاصة به، وأن يقدم على المهنة التي تناسبه، وأن يدرب ويؤهل نفسه بشكل مجاني في هذه المراكز الموجودة في المحافظات.



ولفت أن إحدى السيدات التي تدرب الفتيات في سانت كاترين بجنوب سيناء على مهنة التطريز، طلبت من وزير القوى العاملة عربة تدريب، وبالفعل جرى إرسال عربة تدريب على التطريز والخياطة منذ 3 أسابيع يستفيد منها 800 سيدة.

عربات تدريب



وأكد عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تدرس كل محافظة قبل إرسال عربات تدريب تتناسب مع المهن التي تحتاجها تلك المحافظة.