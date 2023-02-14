جامعة الزقازيق تحقق المركز الثالث فى مسابقة هاكاثون الحكومة الذكية

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ان الجامعة حققت المركز الثالث فى مسابقة "هاكاثون الحكومة الذكية " التي أقيمت بجامعة بنها، بمشاركة (٣٥) فريق يمثلون (٢٥) جامعة علي مستوي الجمهورية تنافسوا في إطار دعم التحول الرقمي بالجامعات ،بدعم من وزارة التعليم للعالي والدولة للبحث العلمي ، و بلغت قيمة جوائز المسابقة (٧٠) ألف جنية.

وأعرب "الدرندلى" عن اعتزازه بهذا الانجاز الذى حققه فريق الجامعة من طلاب كلية الهندسة.

وقدم الشكر للمشرفين ولأعضاء الفريق وكل من ساهم فى تحقيق هذا المركز المتقدم، متمنيا تحقيق المزيد من الجهد والمراكز المتقدمة فى كافة المسابقات والفعاليات.

وأكد على أهمية " الهاكاثون" ودوره الهادف ، حيث يشارك فيه مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية ، لهدف واحد ، هو التعلم والابتكار والريادة ومواكبة تحديات العصر.

من جانبه شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ختام فاعليات المسابقة، مشيرا إلي أن فريق الجامعة شارك بمشروع، "محطة ذكية لتحصيل رسوم الطرق السريعة" وحصل به علي المركز الثالث، بعد تأهل (٣٥) فريق من إجمالي (٣٠٠) يمثلون عدداً كبيراً من الجامعات.

وأشاد بالتنظيم الجيد للمسابقة ، وطالب بالإهتمام بمثل هذه الأنشطة التي تصقل مهارات الطلاب، وتسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة علي التعاطي مع المستجدات التكنولوجية، وتعد إستثماراً في العقول.