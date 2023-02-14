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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعزز الشراكة مع شركة ملابس فريق الكرة

صدى البلد

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم بمقر النادي بالجزيرة وفد من الشركة المسئولة عن ملابس الفريق الأول لكرة القدم وذلك من أجل تعزيز الشراكة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، في حضور المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد حسام عضو مجلس إدارة الشركة، وأمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة، والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية لقطاع كرة القدم، وأحمد الطوخي ومريان ديمتري مسئولي التسويق بشركة كرة القدم.

ضم وفد الشركة  كلًّا من بلال فارس المدير عام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ‏وفيكي فيتزسيمونس مدير عام التسويق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبيتر ‏هيشلر المدير الإقليمي للشركة في مصر، وأوليفر أكوافيفا مدير التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنى عادل مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومريم ‏عزب مدير التسويق الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعبر وفد الشركة عن بالغ سعادته ‏بوجوده داخل الأهلي والعودة من جديد للشراكة مع النادي، التي وصفها ممثلو الشركة ‏بأنها شيء في غاية الأهمية، وخطوة لتعزيز النجاحات في مصر والشرق الأوسط من خلال ‏شعبية النادي وتاريخه العريق الحافل بالإنجازات والنجاحات على كافة ‏الأصعدة.‏

وحرص وفد الشركة على القيام بجولة تفقدية داخل مقر النادي، بدأت بدولاب ‏البطولات وملعب التتش وقطاع  كرة القدم، الذي يضم الجيم وغرف ملابس وقاعة المحاضرات وباقي المنشآت داخل مقر النادي، وعبروا عن رغبتهم ‏في تكرار الزيارة لباقي فروع النادي المختلفة.‏

وقام محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي لوفد الشركة والذي حرص في نهاية ‏زيارته على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب.

 

محمود الخطيب النادي الأهلي بمقر النادي بالجزيرة الشراكة بين الطرفين عدلي القيعي

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