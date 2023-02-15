لإعانته على المعيشة.. مسن يناشد المسئولين لصرف معاشه

ناشد المواطن حسن يوسف عبدالنبي ، المقيم كفر الدير - التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر - بمحافظة القليوبيه ، فى رسالة لخدمة “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ، المسئولين لصرف معاشه بعد أن أتم عامه ال 65 .

ويقول فى رسالته : " أنا أبلغ من العمر 65 عاما ، و أقيم في كفر الدير - التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر - بمحافظة القليوبيه ، تقدمت علي طلب الحصول علي معاش منذ 6 أشهور ومنذ ذلك الوقت لم أتمكن من الحصول علي معاشي ، وانا رجل مسن لم أقدر علي العمل نظرا لكبر سني ولدى أسرة وأحتاج الي معاش لأن ليس لي مورد رزق انفق منه علي ابنائي وأنا أسكن في شقة إيجار.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى النظر إلى حالته والعمل على حل شكواه وصرف معاشه و رأفة بحالته الصحية ومساعدته فى تكاليف الحياه وأعباء المعيشة فى ظل أرتفاع الأسعار .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٢١١٣٤٠٦٦٧

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسؤولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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