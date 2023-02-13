عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أكوام القمامة تحاصر سكان المنطقة التاسعة بمدينة نصر

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء بين سكان المنطقة التاسعة بحي شرق مدينة نصر  التابعة إلى محافظة القاهرة ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار الفيروسات .

 

قال عادل نصار، من أهالي المنطقة في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني أشد المعاناة من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتنا وتؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان.. ندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان".

 

وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والمسئولون هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع سواء من الوحدة المحلية أو الصحية".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة القاهرة ، ضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة بهذا من الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب القمامة.

 

txt

لإعانتة على المعيشة..مواطن من ذوي الهمم يناشد "التضامن" توفير فرصة عمل

txt

عبد الرحمن متغيب عن منزله .. وأسرته تعرض مكافأة لمن يعثر عليه

اقرأ أيضا
خوفا من كورونا.. تلال من القمامة والأغنام تغزو شارع القومية العربية بإمبابة.. والأهالى: الأمراض والأوبئة تحاصرنا


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تراكم تلال القمامة انتشار الحيوانات الضالة انتشار القمامة الروائح الكريهة حي شرق مدينة نصر انتشار أكوام القمامة انتشار الامراض مخالفات القمامة القاذورات والنفايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

ترشيحاتنا

السعودية .. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطالب وليد الغريبي في أمريكا

بعد زيادة الأسعار.. أرخص سيارة ميتسوبيشي "موديل 2023" في مصر

المواصفات الكاملة لموبايل شاومي Xiaomi 13 Lite قبل طرحه .. صور

توفيت أثناء عملها في الشرقية.. وزير الصحة ينعي الرائدة الريفية حبيبة راشد

ما أول كلمة نطقت بها الإذاعة المصرية.. ومن قائلها ؟

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من مرض مميت.. ماذا يفعل كوب من البنجر لجسمك؟

من الأجمل.. دينا الشربيني ومايا دياب بنفس الفستان |شاهد

منعا للإحراج.. وصفات متنوعة لعلاج رائحة العرق

بلاها ورد وهدايا.. بوكيه الخضراوات اقتراح جديد لعيد الحب| صور

فيديو

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

كيلو اللحمة بـ 135 جنيه..تخفيضات ضخمة بعدة منافذ | أعرف أماكنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

اﻟﻤﺰﻳﺪ