أشاد بمشروعها الرئيس..جمعية بقنا تنشئ وحدة نسائية لتجميع التمور وتسليمها لبنك الطعام|شاهد

تقرير.

يعمل المشروع على استثمار إمكانيات ومنتجات البيئة المحلية بقريتها و فتح مجال لتوظيف السيدات و تمكينهن اقتصادياً و اجتماعياً ، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للإشادة بفكرة المشروع الذى أطلقته صفاء خريشى من خلال جمعية " أهل بلدى" بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا ، ومطالبتها بالتوسع فى المشروع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للسيدات والمجتمع المحيط.

تمتلك قرية جراجوس، لعدد كبير من أشجار النخيل والتى تبلغ حوالى 3000 نخلة، دفع الجمعية للاستفادة من هذا العدد وتوفير العناء على المزارعين و أصحاب النخيل، الذين يضطرون للسفر بإنتاجهم إلى القاهرة، لتسويق بضاعتهم، فتم التعاقد مع بنك الطعام المصرى، بأن تتولى الجمعية تجميع التمور، ويتولى البنك تعبئتها و تغليفها و إعادة توزيعها مجاناً خلال المواسم التى يحددها.نقدم

دعم فنى لصغار المزارعين لزيادة انتاجية النخيل

قالت صفاء خريشى ، رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس، فكرة تجميع التمور جاءت ضمن مشروع تعزيز العمالة الزراعية بالريف المصرى، والذى يعمل على دعم المزارع، بما يساهم فى زيادة انتاج النخيل و تقليل الفاقد، مع تقليل التكاليف على المزارع، خاصة صغار المزارعين، من خلال دعم فنى يقدمه استشاريين و مهندسين زراعيين و أعضاء هيئة تدريس متخصصين بجامعتى جنوب الوادى وسوهاج، فضلا عن الهدف الرئيس المتمثل فى تشغيل أكبر عدد ممكن من السيدات" المرأة المعيلة".

و تابعت خريشى، نعمل مع المزارعين منذ عام 2019 ، لكن مشروع تعزيز العمالة الزراعية بالريف المصرى، الذى يتم بالتعاقد مع بنك الطعام المصرى، أعطانا فرصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين فى المنطقة المحيطة، ومنذ بداية التعاقد و نقوم بتجميع أطنان من التمور، و إرسالها فى أجولة إلى بنك الطعام فى القاهرة، لكن خلال فترة قريبة سوف نفعل وحدة التعبئة والتغليف التى تحدثت فيها مع رئيس الجمهورية، لتعبئة التمور فى أكياس جاهزة و إرسالها مغلفة للبنك، ليتولى بعد ذلك توزيعها على المستهدفين.

نعمل على توفير فرص عمل للمرأة المعيلة

و أضافت رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس، عملنا مع بنك الطعام قضى على فكرة وجود وسيط فى بيع البلح، ما ساهم فى توصيل كميات البلح للبنك بسعر مناسب، و ساهم فى تشغيل عدد كبير من السيدات، سوف يتزايد مع بدء تشغيل وحدة التعبئة والتغليف، والتى تعتمد بشكل رئيس على توفير فرص عمل للسيدات، بما يخدم المرأة المعيلة ويزود فرص دخل لها و لأسرتها، مع استقلالية فى العمل و حياة آدمية.

و أوضحت خريشى ، بأنها المشروع بجانب ما يقدمه من توجيهات و إرشادات لصغار المزارعين، يقدم نصائح خاصة بموسم التخزين، و كيفية التخزين الآمن، والحفاظ على التمور من التسوس وسوسة النخيل، للحفاظ على ثروتنا من النخيل، والتى تقدر بحوالى 3000 نخلة فى محيط قرية جراجوس، لافتة إلى أنها جمعت 25 طن بلح تى الآن و تسعى لزيادة الكمية للضعف قبل شهر رمضان المبارك.

إشادة الرئيس السيسى نقطة تحول فى المشروع

و أشارت رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس، إلى أنها حضرت مؤتمر التحالف الوطنى الأول بحضور رئيس الجمهورية، وتحدثت عن وحدة التعبئة والتغليف للتمور والتى بصدد إنشائها بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، والتى نالت إعجاب الرئيس السيسى، كون من يديرونها سيدات، مضيفاً بأن دعم وتحفيز الرئيس السيسى، كان نقطة تحول لجمعية أهل بلدى و المشروع، وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لتكبير الفكرة و تحويلها إلى مصنع فى الفترة القادمة، لتشغيل أكبر عدد ممكن من السيدات وخاصة المرأة المعيلة.