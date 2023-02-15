عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.

أشاد بمشروعها الرئيس..جمعية بقنا تنشئ وحدة نسائية لتجميع التمور وتسليمها لبنك الطعام|شاهد

صفاء خريشى رئيس مجلس
صفاء خريشى رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس

 يعمل المشروع على استثمار إمكانيات ومنتجات البيئة المحلية بقريتها و فتح مجال لتوظيف السيدات و تمكينهن اقتصادياً و اجتماعياً ، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للإشادة بفكرة المشروع الذى أطلقته صفاء خريشى من خلال جمعية " أهل بلدى" بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا ، ومطالبتها بالتوسع فى المشروع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للسيدات والمجتمع المحيط.

تمتلك قرية جراجوس، لعدد كبير من أشجار النخيل والتى تبلغ حوالى 3000 نخلة، دفع الجمعية للاستفادة من هذا العدد وتوفير العناء على المزارعين و أصحاب النخيل، الذين يضطرون للسفر بإنتاجهم إلى القاهرة، لتسويق بضاعتهم، فتم التعاقد مع بنك الطعام المصرى، بأن تتولى الجمعية تجميع التمور، ويتولى البنك تعبئتها و تغليفها و إعادة توزيعها مجاناً خلال المواسم التى يحددها.نقدم 

دعم فنى لصغار المزارعين لزيادة انتاجية النخيل

قالت صفاء خريشى ، رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس، فكرة تجميع التمور جاءت ضمن مشروع تعزيز العمالة الزراعية بالريف المصرى، والذى يعمل على دعم المزارع، بما يساهم فى زيادة انتاج النخيل و تقليل الفاقد، مع تقليل التكاليف على المزارع، خاصة صغار المزارعين، من خلال دعم فنى يقدمه استشاريين و مهندسين زراعيين و أعضاء هيئة تدريس متخصصين بجامعتى جنوب الوادى وسوهاج، فضلا عن الهدف الرئيس المتمثل فى تشغيل أكبر عدد ممكن من السيدات" المرأة المعيلة".

شك فى سلوكها.. إحالة أوراق"شيخ موقف" للمفتى بتهمة قتل زوجته بنجع حمادى

قصر طوبيا.. شاهد على أحداث عالمية واحتوى أول مدرسة ثانوية بـ قوص

و تابعت خريشى، نعمل مع المزارعين منذ عام 2019 ، لكن مشروع تعزيز العمالة الزراعية  بالريف المصرى، الذى يتم بالتعاقد مع بنك الطعام المصرى، أعطانا فرصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين فى المنطقة المحيطة، ومنذ بداية التعاقد و نقوم بتجميع أطنان من التمور، و إرسالها فى أجولة إلى بنك الطعام فى القاهرة، لكن خلال فترة قريبة سوف نفعل وحدة التعبئة والتغليف التى تحدثت فيها مع رئيس الجمهورية، لتعبئة التمور فى أكياس جاهزة و إرسالها مغلفة للبنك، ليتولى بعد ذلك توزيعها على المستهدفين.

نعمل على توفير فرص عمل للمرأة المعيلة

و أضافت رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس، عملنا مع بنك الطعام قضى على فكرة وجود وسيط فى بيع البلح، ما ساهم فى توصيل كميات البلح للبنك بسعر مناسب، و ساهم فى تشغيل عدد كبير من السيدات، سوف يتزايد مع بدء تشغيل وحدة التعبئة والتغليف، والتى تعتمد بشكل رئيس على توفير فرص عمل للسيدات، بما يخدم المرأة المعيلة  ويزود فرص دخل لها و لأسرتها، مع استقلالية فى العمل و حياة آدمية.

و أوضحت خريشى ، بأنها المشروع بجانب ما يقدمه من توجيهات و إرشادات لصغار المزارعين، يقدم نصائح خاصة بموسم التخزين، و كيفية التخزين الآمن، والحفاظ على التمور من التسوس وسوسة النخيل، للحفاظ على ثروتنا من النخيل، والتى تقدر بحوالى 3000 نخلة فى محيط قرية جراجوس، لافتة إلى أنها جمعت 25 طن بلح تى الآن و تسعى لزيادة الكمية للضعف قبل شهر رمضان المبارك.

إشادة الرئيس السيسى نقطة تحول فى المشروع

و أشارت رئيس مجلس إدارة جمعية أهل بلدى بقرية جراجوس، إلى أنها حضرت مؤتمر التحالف الوطنى الأول بحضور رئيس الجمهورية، وتحدثت عن وحدة التعبئة والتغليف للتمور والتى بصدد إنشائها بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، والتى نالت إعجاب الرئيس السيسى، كون من يديرونها سيدات، مضيفاً بأن دعم وتحفيز الرئيس السيسى، كان نقطة تحول لجمعية أهل بلدى و المشروع، وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لتكبير الفكرة و تحويلها إلى مصنع فى الفترة القادمة، لتشغيل أكبر عدد ممكن من السيدات وخاصة المرأة المعيلة.

 

التمور النخيل المرأة المعيلة قوص أهل بلدى قرية جراجوس قنا تجميع التمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

بعد تحركها أمس.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

فوز مدرسة دشنا الثانوية بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة بقنا

السجن المؤبد لعامل و7 سنوات لآخر لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة بنجع حمادي

السجن المؤبد لـ عامل بتهمة الشروع في قتل آخر بنجع حمادي

شك في سلوك زوجته فانهار عليها بالشوم.. قصة زوج قادته الغيرة لحبل المشنقة

محافظ قنا: إنهاء جميع التعارضات لبدء تنفيذ إزدواج طريق مصر أسوان الزراعى

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

شك فى سلوكها.. إحالة أوراق"شيخ موقف" للمفتى بتهمة قتل زوجته بنجع حمادى

محافظ قنا يبحث خطة حصر أملاك الدولة

ترشيحاتنا

12 ساعة متواصلة..أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ

هل يجوز تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بذكر أو صلاة.. اعرف الرأي الشرعي

تقاضى رشوة من مقاول.. موظف يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

واتساب WhatsApp يضيف طريقة جديدة لحفظ الرسائل المختفية

إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا بـ كلية الآداب جامعة عين شمس

معجزة إلهية| إنقاذ رجل وزوجته أحياء بعد 109 ساعات تحت الأنقاض.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار حالة الطوارئ.. هل يتسبب الطقس السيئ في توقف الحياة بالإسكندرية؟

سبع حمامات سباحة.. جولة داخل قصر أسرة أسامة بن لادن في أمريكا|صور

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

فيديو

أم تحتجز ابنتها وتقيدها بالسلاسل في البرازيل.. شاهد

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ