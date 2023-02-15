وليد طوغان: الدولة ليست ضد القطاع الخاص وتقدم فرصة حقيقية لمشاركته.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وليد طوغان، إن رأس المال الخاص في السابق، كان لا يمكنه الدخول في المشروعات الأساسية كمشروعات الكهرباء والإسكان، معقبًا أن، الدولة تحملت الدخول في إحدى المشروعات بتكلفة 2 تريليون جنيه، وتسائل: "هل كان من الممكن أن يتحمل القطاع الخاص 10% منهم؟ الأجابة لا".

وأكد وليد طوغان، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، أن "الدولة لم تكن ضد القطاع الخاص .. وقامت بمسؤوليتها حتى استقرت الأمور"، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة التي أعطت فرصة حقيقية لمشاركه القطاع الخاص أتت بعد حوالي 8 سنوات من قيام الدولة بمسؤوليتها في جميع القطاعات كالصناعة والزراعة.

استيعاب مايقارب 7 مليون

وأشار وليد طوغان إلى أن القطاع الخاص كان غير قادر على استيعاب مايقارب 7 مليون من المصريين القادمين من الخارج ، في الوقت الذي كان يقلص فيه العمالة لديه خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، في حين أن الدولة قامت بمسئوليتها، مضيفًا أن الأوضاع استقرت والآن الدولة تطلب من القطاع الخاص الدخول في الاستثمارات، وعبر الكاتب الصحفي عن وجهة نظره قائلا إن "القطاع الخاص لن يدخل في المجالات الاستراتيجية التي لا تحصل عائد سريع".

