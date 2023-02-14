عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس تمسك الاتحاد العربي بمشاركة الأهلي في البطولة العربية القادمة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البطولة العربية للأندية التي سيتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، سوف تشهد وجود أندية كبرى، في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي تم رصدها للفرق المشاركة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "منظمي البطولة يرغبون في وجود أندية كبرى، لأنهم يريدون في المستقبل أن تؤهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، خصوصًا أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، أصبح مؤمن بقدرات الدول العربية بالتنظيم الرائع للبطولات".

وأضاف: "الاتحاد العربي لكرة القدم، اختار النادي الأهلي رقم 1 للمشاركة في البطولة العربية، كما سبق وفعل الاتحادين الدولي والافريقي عندما تم اختيار القلعة الحمراء في مقدمة الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي نظرًا لجماهيرية النادي وتاريخه العظيم والقيمة التسويقية التي يتمتع بها".

وتابع: "لذلك يجب على مسئولي نادي الزمالك توخي الحذر في تصريحاته مستقبلًا، الأهلي أصبح في مكان آخر، بينما أزمات الزمالك تطفو على السطح باستمرار، وهو ما يؤثر على قيمة النادي الأبيض".

وأكمل: "أطالب إدارة الزمالك بالتفكير في إعادة هيبة النادي، وانهاء كافة الأزمات الخاصة والتي تراكمت على النادي مؤخرا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

ماذا حدث بعد إسقاطه؟.. أسرار البالون الصيني بعد نجاح أمريكا بانتشال حطامه

دار الإفتاء: البنوك تهدف للحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل

بعد الزلزال المدمر..العراق ترسل 90 ألف طن من النفط تضامنا مع سوريا وتركيا

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير ومراكب خوفو

أبرزهم منذر رياحنة وشمس الكويتية.. مشاركة عربية قوية فى دراما رمضان 2023

الصحة العالمية بسوريا: الوضع مأساوي .. وسقوط 5800 ضحية نتيجة الزلزال |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

نجمة تركية ارتدته قبلها.. بطانة فستان رايا ابى راشد تفسد اطلالتها

فاجئوا الجميع بخروجهم أحياء..كيف نجى شقيقان تحت الأنقاض 8 أيام؟

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ