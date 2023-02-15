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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات: 100 مليون مستخدم لـ «ChatGPT» في أسبوعين.. فيديو

مصطفى أبو جمرة
مصطفى أبو جمرة

كشف مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات ، تفاصيل ومعلومات عن  نموذج  وأداة الذكاء الاصطناعي CHATGPT.

 

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وقال مصطفى أبو جمرة في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :"  CHATGPT  يعتبر نموذجًا للذكاء الاصطناعي ييجيب عن أسئلة الشخص بناء على كم كبير من المعلومات التي  حصل عليها الروبوت".

 

وأكمل مصطفى أبو جمرة: "100  مليون مستخدم لـ CHATGPT خلال أسبوعين ويتم الدخول عليه مثل جوجل ".

 

 وأكمل مصطفى أبو جمرة: "الذكاء  الاصطناعي تكنولوجيا متاحة منذ الستينيات، ولدينا ذكاء اصطناعي مخلق قادر على أداء مهام محددة يتم إدخالها له كبيانات".

 

 ولفت مصطفى أبو جمرة :" نموذج chatGPT  حصل على تدريب كبير لفترة طويلة وحصل على كم كبير من المعلومات والبيانات ويمكنه إجراء خطة تسويقية تفصيلية لأي شركة".

 

خبير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا اخبار التوك شو

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