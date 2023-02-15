خبير تكنولوجيا معلومات: 100 مليون مستخدم لـ «ChatGPT» في أسبوعين.. فيديو

كشف مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات ، تفاصيل ومعلومات عن نموذج وأداة الذكاء الاصطناعي CHATGPT.

وقال مصطفى أبو جمرة في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" CHATGPT يعتبر نموذجًا للذكاء الاصطناعي ييجيب عن أسئلة الشخص بناء على كم كبير من المعلومات التي حصل عليها الروبوت".

وأكمل مصطفى أبو جمرة: "100 مليون مستخدم لـ CHATGPT خلال أسبوعين ويتم الدخول عليه مثل جوجل ".

وأكمل مصطفى أبو جمرة: "الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا متاحة منذ الستينيات، ولدينا ذكاء اصطناعي مخلق قادر على أداء مهام محددة يتم إدخالها له كبيانات".

ولفت مصطفى أبو جمرة :" نموذج chatGPT حصل على تدريب كبير لفترة طويلة وحصل على كم كبير من المعلومات والبيانات ويمكنه إجراء خطة تسويقية تفصيلية لأي شركة".