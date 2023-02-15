عشان تفضي مساحة| بالخطوات.. كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من iCloud، ففي بعض الأحيان لا تستحق كل صورة حفظها، نظرًا لأن آبل توفر فقط 5 جيجابايت من مساحة التخزين على خدمتها السحابية مجانًا، لذلك فقد ترغب في إزالة بعض تلك الصور غير المرغوب فيها، فإذا كنت مهتما بمعرفة الطريقة لحذف صورك من الايكلاود، سنوضح لك فيما يلي كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

إذا قمت بمزامنة صورك مع iCloud، فيمكنك حذفها على جهاز واحد، وستتم إزالتها من أجهزة آبل الأخرى وكذلك خوادم آيكلاود نفسها، إذا لم تكن تجري مزامنتها، فستحتاج إلى حذف الصور من iCloud عبر موقع الخدمة على الويب.

ولمعرفة ما إذا كان يتم مزامنة الصور مع iCloud، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الإعدادات على آيفون أو آيباد، ثم انقر على اسمك في الجزء العلوي.

- حدد "iCloud"، وإلقاء نظرة على الصور، إذا كنت تقوم بالمزامنة مع آيكلاود، فسترى علامة "التشغيل"، يمكنك أيضا تحديد خيار "صور" لتأكيد تمكين تبديل مزامنة جهاز آيفون وآيباد هذا.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من الايكلاود ICloud نهائيا

إذا كنت تستخدم iCloud لمزامنة صورك بحيث يمكنك عرضها على أي جهاز آبل، يمكنك إزالة الصور من أي جهاز حيث تقوم هذه الخطوة بحذفهم نهائيا من سحابة iCloud، ويؤدى ذلك لتحرير بعض مساحة التخزين على جهازك أيضا، ولحذف الصور على آيفون أو آيباد، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الصور على جهاز آيفون أو آيباد، ثم توجه إلى الصورة التي تريد إزالتها، حدد الصورة لفتحها واضغط على أيقونة الحذف على شكل "سلة المهملات"، ثم أكد رغبتك في إزالة الصورة من صور iCloud على جميع أجهزتك عن طريق تحديد خيار "حذف الصورة" Delete Photo.

- لحذف عدة صور، انقر على خيار "تحديد" في الأعلى، يمكنك بعد ذلك النقر فوق كل صورة أو سحب إصبعك عبر مجموعة من الصور المجاورة، وعندما تكون جاهزا، انقر على رمز الحذف أسفل اليسار وقم بالتأكيد.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيف أحذف الصور من الأيكلاود iCloud ؟

يمكنك أيضا حذف الصور من الأيكلاود iCloud عبر جهاز ماك الخاص بك، افتح تطبيق الصور على جهاز Mac الخاص بك وحدد الصورة التي تريد حذفها، قم بأحد الإجراءات التالية لإزالة صورة واحدة:

- انقر بزر الماوس الأيمن واختر "حذف صورة واحدة" Delete 1 Photo.

- حدد الصورة وانقر فوق صورة Image> ثم انقر على خيار حذف صورة واحدة Delete 1 Photo في شريط القائمة.

- انقر نقرا مزدوجا فوق الصورة لفتحها واضغط على رمز الحذف.

- سيُطلب منك تأكيد رغبتك في حذف الصورة من صور iCloud على جميع أجهزتك، حدد "حذف" للمتابعة أو "إلغاء" إذا غيرت رأيك.

- ولحذف مجموعة صور مرة واحدة، انقر فوق الصورة الأولى، واضغط باستمرار على زر Shift بلوحة مفاتيح جهاز "ماك" الخاص بك، وانقر فوق الصورة الأخيرة، هذا يحدد مجموعة صور مرة واحدة.

- بالنسبة للصور غير المجاورة، انقر فوق الصورة الأولى، واضغط باستمرار على Command، وانقر فوق كل صورة متبقية، هذا يحدد فقط تلك الصور التي نقرت عليها لحذفها.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من iCloud على الويب

- قم بزيارة iCloud Photos على الويب، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك، يمكنك أيضا تسجيل الدخول على صفحة iCloud.com الرئيسية وتحديد "الصور".

- انقر فوق الصورة التي تريد إزالتها وحدد رمز الحذف (سلة المهملات) في الجزء العلوي الأيمن، بعد ذلك ، أكد أنك تريد إزالة الصورة عن طريق اختيار "حذف".

- للصور المتعددة، حدد الصورة الأولى، واضغط باستمرار على Command، وحدد كل صورة إضافية، لمجموعة متجاورة من الصور، حدد الأولى، واضغط باستمرار على Shift، وحدد آخر صورة في المجموعة.

- انقر فوق رمز الحذف في الجزء العلوي الأيمن وقم بالتأكيد.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

استعادة الصور المحذوفة من iCloud

لا تختفي الصور التي تحذفها من iCloud على الفور، بل يتم نقلهم إلى الألبوم المحذوف مؤخرا وتظل محفوظة هناك لمدة 30 يوما، يمنحك هذا الوقت لاستعادة صورة أو اثنتين قررت الاحتفاظ بها بعد كل شيء.

- على آيفون أو آيباد أو ماك أو موقع iCloud Photos على الويب، افتح الألبوم المحذوف مؤخرا، حدد صورة واحدة أو أكثر كما هو موضح سابقا وانقر فوق "استرداد" Recover في الجزء العلوي.