عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عشان تفضي مساحة| بالخطوات.. كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من
كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من iCloud، ففي بعض الأحيان لا تستحق كل صورة حفظها، نظرًا لأن آبل توفر فقط 5 جيجابايت من مساحة التخزين على خدمتها السحابية مجانًا، لذلك فقد ترغب في إزالة بعض تلك الصور غير المرغوب فيها، فإذا كنت مهتما بمعرفة الطريقة لحذف صورك من الايكلاود، سنوضح لك فيما يلي كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

إذا قمت بمزامنة صورك مع iCloud، فيمكنك حذفها على جهاز واحد، وستتم إزالتها من أجهزة آبل الأخرى وكذلك خوادم آيكلاود نفسها، إذا لم تكن تجري مزامنتها، فستحتاج إلى حذف الصور من iCloud عبر موقع الخدمة على الويب.

 

كيفية حذف تويتر بشكل نهائي من جوالك

أسهل طريقة لـ حذف سجل خرائط جوجل لأندرويد وآيفون

 

ولمعرفة ما إذا كان يتم مزامنة الصور مع iCloud، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الإعدادات على آيفون أو آيباد، ثم انقر على اسمك في الجزء العلوي.

- حدد "iCloud"، وإلقاء نظرة على الصور، إذا كنت تقوم بالمزامنة مع آيكلاود، فسترى علامة "التشغيل"، يمكنك أيضا تحديد خيار "صور" لتأكيد تمكين تبديل مزامنة جهاز آيفون وآيباد هذا.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من الايكلاود ICloud نهائيا

إذا كنت تستخدم iCloud لمزامنة صورك بحيث يمكنك عرضها على أي جهاز آبل، يمكنك إزالة الصور من أي جهاز حيث تقوم هذه الخطوة بحذفهم نهائيا من سحابة iCloud، ويؤدى ذلك لتحرير بعض مساحة التخزين على جهازك أيضا، ولحذف الصور على آيفون أو آيباد، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الصور على جهاز آيفون أو آيباد، ثم توجه إلى الصورة التي تريد إزالتها، حدد الصورة لفتحها واضغط على أيقونة الحذف على شكل "سلة المهملات"، ثم أكد رغبتك في إزالة الصورة من صور iCloud على جميع أجهزتك عن طريق تحديد خيار "حذف الصورة" Delete Photo.

- لحذف عدة صور، انقر على خيار "تحديد" في الأعلى، يمكنك بعد ذلك النقر فوق كل صورة أو سحب إصبعك عبر مجموعة من الصور المجاورة، وعندما تكون جاهزا، انقر على رمز الحذف أسفل اليسار وقم بالتأكيد.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيف أحذف الصور من الأيكلاود iCloud ؟

يمكنك أيضا حذف الصور من الأيكلاود iCloud عبر جهاز ماك الخاص بك، افتح تطبيق الصور على جهاز Mac الخاص بك وحدد الصورة التي تريد حذفها، قم بأحد الإجراءات التالية لإزالة صورة واحدة:

- انقر بزر الماوس الأيمن واختر "حذف صورة واحدة" Delete 1 Photo.
- حدد الصورة وانقر فوق صورة Image> ثم انقر على خيار حذف صورة واحدة Delete 1 Photo في شريط القائمة.
- انقر نقرا مزدوجا فوق الصورة لفتحها واضغط على رمز الحذف.
- سيُطلب منك تأكيد رغبتك في حذف الصورة من صور iCloud على جميع أجهزتك، حدد "حذف" للمتابعة أو "إلغاء" إذا غيرت رأيك.

- ولحذف مجموعة صور مرة واحدة، انقر فوق الصورة الأولى، واضغط باستمرار على زر Shift بلوحة مفاتيح جهاز "ماك" الخاص بك، وانقر فوق الصورة الأخيرة، هذا يحدد مجموعة صور مرة واحدة.
- بالنسبة للصور غير المجاورة، انقر فوق الصورة الأولى، واضغط باستمرار على Command، وانقر فوق كل صورة متبقية، هذا يحدد فقط تلك الصور التي نقرت عليها لحذفها.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

كيفية حذف الصور من iCloud على الويب

- قم بزيارة iCloud Photos على الويب، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك، يمكنك أيضا تسجيل الدخول على صفحة iCloud.com الرئيسية وتحديد "الصور".

- انقر فوق الصورة التي تريد إزالتها وحدد رمز الحذف (سلة المهملات) في الجزء العلوي الأيمن، بعد ذلك ، أكد أنك تريد إزالة الصورة عن طريق اختيار "حذف".

- للصور المتعددة، حدد الصورة الأولى، واضغط باستمرار على Command، وحدد كل صورة إضافية، لمجموعة متجاورة من الصور، حدد الأولى، واضغط باستمرار على Shift، وحدد آخر صورة في المجموعة.

- انقر فوق رمز الحذف في الجزء العلوي الأيمن وقم بالتأكيد.

كيفية حذف الصور من iCloud على آيفون

استعادة الصور المحذوفة من iCloud

لا تختفي الصور التي تحذفها من iCloud على الفور، بل يتم نقلهم إلى الألبوم المحذوف مؤخرا وتظل محفوظة هناك لمدة 30 يوما، يمنحك هذا الوقت لاستعادة صورة أو اثنتين قررت الاحتفاظ بها بعد كل شيء.

- على آيفون أو آيباد أو ماك أو موقع iCloud Photos على الويب، افتح الألبوم المحذوف مؤخرا، حدد صورة واحدة أو أكثر كما هو موضح سابقا وانقر فوق "استرداد" Recover في الجزء العلوي.

iCloud حذف الصور حذف الصور من iCloud ذف الصور من الايكلاود كيف أحذف الصور من الأيكلاود كيفية حذف الصور من iCloud

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زلزالان يضربان الأردن.. تفاصيل

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

حقيقة تواصل جهات رسمية مع المواطنين لتعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

موضوعات متعلقة

عملاق الكاميرا.. سعر جوال هونر 70 فايف جي في السعودية

لعشاق السفاري.. هاتف جديد مزود ببطارية 13000 مللي أمبير

احذر منها.. 3 سلوكيات ضارة تقضي على بطارية موبايلك

ليست الأولى.. واتساب يقتبس أفضل مزايا تيليجرام.. تعرف عليها

موبايل ملوش مثيل.. مواصفات خرافية لهاتف Doogee V

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 80 GT بالسعودية

بمواصفات منافسة.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف آخر من عائلة Galaxy

واتساب ينقذ شابًا عالقًا في أنقاض زلزال تركيا المدمر

ترشيحاتنا

الحكومة: 14 جهة جاهزة للانتقال إلى العاصمة الإدارية

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستخف بردود الفعل الدولية

بشرى تكشف تفاصيل فيلمها الأخير معالي ماما.. فيديو

الصحف الكويتية اليوم| أردوغان: الزلزال المدمر كان بقوة القنابل الذرية.. أستراليا تُعلن ضبط عملية تجسس إيرانية ضد معارضين على أراضيها.. وقتلى في إعصار نيوزيلندا

1500 جنيه شهريا.. لماذا حركت المهن الطبية معاشات الأعضاء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

دخله شاب وخرج عجوز.. براءة مسجون بعد 28 عاما بأمريكا| صور

لكل اللي جالهم ورد بعيد الحب.. 6 خطوات تجعله يعيش 7 أيام

فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

أم تحتجز ابنتها وتقيدها بالسلاسل في البرازيل.. شاهد

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ