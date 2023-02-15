نيرمين الفقي في جلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. شاهد

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، صورًا من جلسة تصوير لها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي بفستان مكشوف الأكتاف باللون الأحمر، وعلقت كاتبة: “كل عيد حب واحنا في سلام”.

شائعات زواج طاردت نرمين الفقي

منذ ان تألقت الفنانة نرمين الفقي، وسطع نجمها في سماء الفن، باتت تلاحقها شائعات الزواج والطلاق، حتى بعد بلوغها سن الخمسين، خاصة وأنها أكدت عدم ارتباطها أو زواجها حتى الآن.

تعرضت نرمين الفقي لكثير من الشائعات منها إطلاق شائعة أنها تزوجت من رجل على غير ديانتها المسلمة، وغيرها من شائعات الزواج والطلاق، التي نفتها جميعها.