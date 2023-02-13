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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير من دبي.. شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي من دبي، بإطلالة ناعمة، وعلقت علي الصور كاتبة: “دبي من البلاد الجميلة ومعمار رائع”.

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شائعات زواج طاردت نرمين الفقي 

منذ ان تألقت الفنانة نرمين الفقي، وسطع نجمها في سماء الفن، باتت تلاحقها شائعات الزواج والطلاق، حتى بعد بلوغها سن الخمسين، خاصة وأنها أكدت عدم ارتباطها أو زواجها حتى الآن.

تعرضت نرمين الفقي لكثير من الشائعات منها إطلاق شائعة أنها تزوجت من رجل على غير ديانتها المسلمة، وغيرها من شائعات الزواج والطلاق، التي نفتها جميعها.

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