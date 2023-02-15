يستضيف آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري الإنجليزي.

آرسنال يستضيف مانشستر سيتي في قمة حسم صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال ومانشستر سيتي تحت مسمى قمة حسم صراع الصدارة، حيث يأمل آرسنال المتصدر برصيد 51 نقطة لتلافي مباراة ثالثة تواليًا من دون فوز، في حين بإمكان مانشستر سيتي وصيفه بفارق 3 نقاط، أن ينتزع الصدارة بفارق الأهداف حال الفوز، علمًا بأن الجانرز لديهم مباراة مؤجلة.

ويدخل آرسنال المباراة لتحقيق الفوز بأي شكل لإسكات الألسنة حول أحقيتهم في سباق الفوز بلقب أول منذ عام 2004،بعدما فشلوا في تحقيق الفوز بمباراتين تواليًا في المرحلتين السابقتين للمرة الأولى هذا الموسم، حيث خسروا أمام إيفرتون 1-0 وتعادلوا مع برنتفورد 1-1.

في المقابل، يعرف رجال بيب جوارديولا جيدًا أن الفوز سيجعل الفريق السماوي ينتزع الصدارة من آرسنال بفارق الأهداف للمرة الأولى منذ 5 نوفمبر الماضي، ما سيعزز ثقته بنفسه وإشعال المنافسة على اللقب.





