الصحف الكويتية اليوم| أردوغان: الزلزال المدمر كان بقوة القنابل الذرية.. أستراليا تُعلن ضبط عملية تجسس إيرانية ضد معارضين على أراضيها.. وقتلى في إعصار نيوزيلندا

ولي العهد يكرم 28 باحثا وعالم

الكويت.. مقترح حكومي بتطبيق دوام الفترات الثلاث

روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا

الجيش الأمريكي يسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا

اليابان للصين: انتهاك مجالنا الجوي ببالونات غير مقبول

مقاتلتان أمريكيتان تعترضان 4 طائرات روسية قرب ألاسكا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة “الوطن” إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، شمل برعايته وحضوره في قصر بيان أمس، الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعامي 2020 و2021، وجائزة السميط للتنمية الأفريقية في مجالَي التعليم والصحة.

وأكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل، أن الكويت سباقة في رعاية العلم والعلماء وتقديم كل الدعم للإسهامات الفكرية والعلمية.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر لها أن مجلس الوزراء تدارس مقترحاً بتطبيق نظام الـ3 فترات للعاملين في القطاع الحكومي، ضمن مقترحات مواجهة ازدياد حالة الاختناق المروري في جميع طرق الكويت مع عودة الحياة الدراسية.

ويقضي المقترح بتقسيم فترات الدوام على أن تكون الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، والفترة الثانية تبدأ 12 ظهراً وتنتهي الساعة السادسة مساء، والفترة الثالثة تبدأ الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساء.

ووفقاً للمقترح، فإن تطبيق نظام الـ3 فترات سيؤدي إلى تقليل الاستئذانات خلال فترتي الدوام الأولى والثانية، وتقليل عدد المركبات إلى الثلث في الفترة من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء، إضافة إلى زيادة إنتاجية الموظف.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة “الراي” إلى ما قاله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي «إن التجربة البرلمانية الكويتية متجذرة وعميقة وتشكل نموذجا متقدما في المنطقة العربية وهي بحق نقطة مضيئة نعتز ونفخر بها».

وذكر الصفدي «أن دولة الكويت والاردن تربطهما علاقات متجذرة، ونحرص مع مجلس الأمة الكويتي على تنسيق الجهود لخدمة البلدين وخدمة قضايا أمتنا المركزية».

وكشف أنه سيتم قريبا تشكيل لجنة أخوة برلمانية أردنية - كويتية في مجلس النواب الأردني، مشيداً بمواقف دولة الكويت.

ولفتت صحيفة “الجريدة” إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم «شعفاط» شمال شرق القدس المحتلة.

وقتل فتى فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم «الفارعة» جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الفتى محمود العايدي (17 عاما) توفي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات إسرائيلية بالرأس في مخيم الفارعة.

وذكرت صحيفة “القبس” أن الجيش الأمريكي أسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا أمس، الثلاثاء.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية على “تويتر”، إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.

وأوضحت صحيفة “الأنباء” إعلان أستراليا أنها وضعت حداً لعملية تجسس إيرانية كانت تجري على أراضيها خلال تظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ايران خلال سبتمبر الماضي.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير اونيل إن ناشطا إيرانيا- أستراليا كان مشاركا في التظاهرات، استهدفته عمليات التجسس الإيرانية.

وأشارت صحيفة “الوطن” إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن الزلازل المدمرة التي هزت بلاده الأسبوع الماضي كانت بقوة القنابل الذرية، وأسفرت عن مقتل 35 ألفاً و418 شخصاً في جنوب تركيا.

وأضاف أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن في جنوب تركيا، وأن أي دولة كانت ستواجه المشكلات التي واجهتنا في ظل كارثة كهذه، مشيراً إلى أن أكثر من 2.2 مليون شخص غادروا المناطق المتضررة من الزلزال.

دوليا، قالت صحيفة “القبس” إن روسيا نفت أمس، الثلاثاء، اتهامات مولدوفا بالتآمر لإطاحة القيادة الموالية لأوروبا في كيشيناو بمساعدة مخربين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن «مثل هذه المزاعم لا أساس لها».

وكانت رئيسة مولدافيا مايا ساندو اتهمت روسيا، أمس الأول الاثنين، بالتخطيط لإطاحة حكومتها، بينما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي بأن كييف «رصدت خطة الاستخبارات الروسية لتدمير مولدافيا».

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، كييف بالسعي إلى تأليب مولدافيا ضد روسيا، واتهمت سلطات كيشيناو بمعاداة روسيا.

وأبرزت صحيفة “الأنباء” إعلان نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة أمس، عزمها الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لتصبح أول منافس رئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» أن هذا الإعلان، الذي بث في مقطع فيديو، يمثل تغييرا في موقف مسئول سابق في حكومة ترامب، التي قالت قبل عامين إنها لن تتحدى رئيسها السابق للبيت الأبيض في عام 2024.

وأوضحت صحيفة “الراي” إعلان قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» أمس، الثلاثاء، أنّ مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا 4 طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي للولايات المتّحدة فوق ألاسكا.

وقالت «نوراد» في بيان إن هذا الاعتراض «الروتيني» للطائرات الروسية الأربع، وبينها قاذفة ثقيلة من طراز «تو-95» ومقاتلة من طراز «سو-35»، حدث يوم الاثنين.

وقالت صحيفة “الأنباء” إن الولايات المتحدة انتشلت أجزاءً كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت موجودة على متن المنطاد الصيني الذي أسقط في أوائل فبراير الجاري، وقالت واشنطن إنه كان يقوم بمهمة تجسس على مواقع حساسة داخل أراضيها، وهو ما نفته بكين.

وأفادت صحيفة “الوطن” بإعلان السلطات النيوزيلندية اليوم، الأربعاء، أنّ الإعصار العنيف «غابرييل» الذي اجتاح البلاد هذاالأسبوع خلّف ثلاثة قتلى على الأقلّ، محذّرة من أنّ الخطر لم يتبدّد نهائياً بعد.

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة كيران ماكانولتي إنّه تمّ انتشال ثلاث جثث بعد مرور «غابرييل»، إحداها تمّ العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار.

وأضاف أنّ الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضرّرت بشدّة من جرّاء الإعصار، والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكّان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، ولم يتمّ التعرّف على هويات القتلى الثلاثة حتى الآن، لكنّ الوزير رجّح أن يكون أحدهم هو عنصر الإطفاء المفقود.

وأشارت صحيفة “الأنباء” إلى ما قاله المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء، أن اليابان أبلغت الصين بأن انتهاك مجالها الجوي ببالونات مراقبة مسيرة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين، إنه بعد إجراء المزيد من التحقيقات حول الأجسام على شكل بالونات التي شوهدت في المجال الجوي الياباني في السابق، يشتبه بشدة في أنها كانت بالونات مسيرة قادمة من الصين.

وذكرت صحيفة “الراي” أن سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة أعلنت اليوم، الأربعاء، أن روسيا استقبلت أطفالا أجبروا على الفرار مع أسرهم من القصف في أوكرانيا، وذلك ردا على تقارير تفيد بأن روسيا تحتجز أطفالا بالقوة.

وأضافت السفارة عبر “تليجرام”: «روسيا استقبلت الأطفال الذين أجبروا على الفرار مع عائلاتهم من القصف. نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على القصّر في الأسر، وفي حالات غياب أو وفاة الوالدين والأقارب، ينقل الأيتام تحت وصاية».

