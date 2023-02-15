عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 17566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2957 نقطة.

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 20722 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 7230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3004 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4521 نقطة.

الاسهم القيادية والمتوسطة مؤشرات البورصة المصرية مشتريات المستثمرين ايجى أكس 30 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

لضيق الوقت.. الأهالي يطالبون وزير التعليم بإلغاء الامتحانات الشهرية في الترم الثاني

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين|مفاجأة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

رئيس البورصة الأسبق: صندوق النقد الدولي يثق في الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

انزلوا بسرعة.. كواليس تعرض أتوبيس ركاب بطريق أبوسمبل لحريق

طقس شديد البرودة.. معلومات المناخ: استمرار سيطرة المنخفض القطبي على الأجواء

عمر ربيع ياسين يعلن غياب نجم الأهلي عن مواجهة الهلال السوداني

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بعد الإمارات.. السعودية تنظم أكبر معرض للصناعات الدفاعية في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

دخله شاب وخرج عجوز.. براءة مسجون بعد 28 عاما بأمريكا| صور

لكل اللي جالهم ورد بعيد الحب.. 6 خطوات تجعله يعيش 7 أيام

فيديو

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

آية عبد الله: الحب ليس له تاريخ معين.. فيديو

عارضة أزياء.. اليوتيوبر عمرو راضي يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ