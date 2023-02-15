محمد عبية: الأزهر يراجع حلقات الإمام الشافعي وخالد النبوى يجتهد في الشخصية

أكد المؤلف محمد هشام عبية أن تصوير مسلسل “الإمام الشافعى” يسير بشكل جيد ولكن هناك اتجاه لاستمرار تصوير العمل حتى بداية رمضان المقبل.

وقال محمد هشام عبية لـ “صدى البلد” إن مسلسل “الإمام الشافعى” نرصد فيه فترة زمنية محددة والتى تدور فى أحداث العمل الذى يقوم ببطولته خالد النبوى وتم الاستعانة ببعض الكتب والمراجع لتقديم الشخصية فضلا عن وجود باحث تاريخى فى فريق عمل المسلسل يدعى علاء عزمى والذى شاركنى من قبل فى مسلسل “بطلوع الروح”.

وأوضح محمد هشام عبية : أرى ان مسلسل الإمام الشافعى سيكون محطة مهمة فى حياة خالد النبوى حيث يسعى خالد لتقديم الشخصية بشكل جيد ودائما ما يجتهد ويعمل على الشخصية بشكل مستمر.

وأشار محمد هشام عبية إلى ان الأزهر يشاهد الحلقات التى يتم تصويرها من مسلسل “الإمام الشافعى” كمرجع اخر للعمل.

مسلسل الإمام الشافعى

من ناحية أخرى، يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الإمام الشافعي” تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، وقد انتهى من تصوير ما يقرب من ثلاثة أسابيع بالعمل ومازال التصوير مستمراً.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في مدينة الفيوم، وهو عمل يبلغ تكلفة إنتاجية عالية، والعمل سيناريو وحوار محمد هشام عبية.

مسلسل “الإمام الشافعي” بطولة خالد النبوى، بجانب كل من نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.