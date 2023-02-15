حرب شوارع.. رياضيون روس وأوكران يتشاجرون في أحد الفنادق بتركيا

أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الأربعاء، بقيام رياضيين روسيين و أوكرانيين بإشتباكات و ضرب خلال تواجدهم في إحدي الفنادق بتركيا.

ونشر الموقع البيلاروسي فيديو للعراك الذي دار بين الطرفين، جاء فيها:" في تركيا ، استقر لاعبو كرة القدم الروسية "شينيك" و "ميناج" الأوكراني في نفس الفندق، ها هي النتيجة"، مشيرين إلي العراك الذي تسبب في الفوضي بالفندق.

في سياق اخر قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يحاول استخدام الصراع في أوكرانيا لتصوير روسيا على أنها “دولة مارقة” في أعين العالم.

حرب هجينة شاملة

قال لافروف في خطاب ألقاه بالبرلمان الروسي، إن “الولايات المتحدة والدول التابعة لها تشن حربًا هجينة شاملة لطالما كانت تستعد لها، وتستخدم القوميين الراديكاليين الأوكرانيين كوسيلة لضربنا”.

وأضاف: “أنهم لا يحاولون حتى إخفاء الهدف من هذه الحرب: فهي ليست فقط هزيمة بلدنا في ساحة المعركة وتدمير اقتصادنا، ولكن أيضًا لإحاطتنا بـ”طوق صحي” وتحويلنا إلى نوع من الدولة المارقة”.

جاءت تصريحات لافروف في نفس اليوم الذي كشفت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مقترحات لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك حظر تصدير إضافي وإجراءات لمنع تجاوز القيود.