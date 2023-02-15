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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري صحة نفسية: الجنين بعمر 6 أسابيع يتأثر بحالة الأم المزاجية..فيديو

صدى البلد

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الطب النفسي والصحة النفسية، إن الطفل يتأثر بالصحة النفسية للأم وهو جنين بعمر 6 أسابيع.

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وأوضح “هارون”، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العنف بين الزوجين أمر يتوقف على التوفيق في اختيار شريك الحياة من عدمه؛ في بداية الأمر.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، موجهًا حديثه للفتاة «اعرفي الأول هو راجل ولا ذكر؟ فلو الصفات الرجولية مش متوفرة في الرجل أقدر أتوقع إنه هيكون عنيف أسريًا، وإذا زال الاحترام بين الطرفين زالت معه القيم والمبادئ».

وأكد أنه علينا أن نغير نمط التفكير عند اختيار شريك الحياة، لافتًا إلى أنه إذا لم يُحدد الشخص احتياجه من الزواج فستكون هناك أزمة، موضحًا أن هناك عنف فكري بين الزوجين أيضا.

وشدد  استشاري الطب النفسي والصحة النفسية، على أن هناك حالات عنف جسدي كثيرة تحدث بين الزوجين، مؤكدًا أن الطفل يتأثر بالحالة النفسية للأم وهو جنين بعمر 6 أسابيع.

الطب النفسي الصحة النفسية الصحة صالة التحرير صدى البلد

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