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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول بين القومي للمرأة ومؤسسة فاهم في الصحة النفسية .. صور

صدى البلد

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة حفل إطلاق مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي التي تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف مرضهم النفسي مبكرًا، من خلال تعاونها مع الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة المصرية،والتى قامت بتأسيسها السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس الأمناء للمؤسسة.

شهد الحفل حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سابقاً، وعدداً من الشخصيات العامة.

ووقعت الدكتورة مايا مرسي بروتوكول تعاون بين المجلس ومؤسسة "فاهم" بهدف دعم التعاون العلمي والمجتمعي للمرأة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي المهني من خلال التعاون المشترك بين المجلس ومؤسسة "فاهم" لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات وتمكينهن لتحقيق أهدافهن طبقاً لإمكانيتهن ومساعدتهن على التعامل مع الضغوط الحياتية عن طريق توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين  على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية المرأة والأسرة بالمرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه، وذلك فى بيئة آمنة تحفظ كرامتهن والسرية التامة.

وتعد مؤسسة "فاهم " غير هادفة للربح، وتشمل عدد من كبار الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة، وستتيح موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب، ويضم مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي كل من أساتذة الطب النفسي الدكتور ناصر لوزا والدكتور عبدالناصر عمر والدكتورة عفاف حامد، إضافة إلى المهندس أحمد السويدي، والأستاذ نادر يونان، والدكتور شيرين حلمي، والمهندس عمرو سليمان، والناشرة داليا إبراهيم، والدكتور مدحت العدل والدكتور محمد العقبي والكاتبة نشوى الحوفي.

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