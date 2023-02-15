صحة السويس: إعدام 219 كيلو جرام أغذية متنوعة.. وتحرير 46 محضرًا

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، إن حملات الرقابة علي الأغذية متواصلة بقيادة الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وبإشراف الدكتورة هبة الله فاروق مسئول مراقبة الأغذية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة وبمشاركة نخبة من مراقبي الأغذية.

وأشار «وكيل وزارة الصحة» إلى أن صحة السويس قامت بإعدام 219 كيلو جرام أغذية متنوعة و50 لتر

زيت قلية مستعمل، وذلك من خلال استهداف 35 منشاة تقدم الغذاء بمناطق متفرقة بمحافظة السويس ، لافتاً إلى أن الحملات تم خلالها أيضاً تحرير 26 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، وتحرير 20 محضر جنح لعدم نظافة تداول الأغذية ، والتوصية بالغلق الإداري لعدد 17 منشأة ، وغلق 7 منشآت لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة ، بالإضافة إلى سحب 38 عينة لتحليلها بالمعامل لاستبيان مطابقتها للمواصفات من عدمه .