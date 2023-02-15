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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القاذفة النووية الروسية .. الناتو يناقش أمرًا عاجلاً

صدى البلد

قام أعضاء حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، باستئناف النقاش حول تكثيف أهداف الإنفاق الدفاعي القومي، خصيصا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل  “أعتقد أن مجرد الرغبة في الاقتراب من هدف 2% لن يكون كافيا، يجب أن يكون الأساس لأي شيء آخر”.

وأكد وزير دفاع لوكسمبورغ فرنسوا بوش “إن نسبة 2% مقبولة لكن علينا أيضا أن نضمن أن تكون لدينا بعض المرونة لأن الدول مختلفة”.

وشدد على أن أعضاء الناتو “يجب أن يتوقفوا عن التفكير في نسبة 2% كسقف والانتقال إلى اعتبارها حدًا أدنى من إجمالي الناتج المحلي”.

تهديد خطير .. قاذفة نووية روسية تثير ذعر حلف الناتو

بيان عاجل من الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

قال موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، إن التعديل الجديد للقاذفة النووية الروسية من طراز Tu-160M ​​سيجعلها تهديدًا خطيرًا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضح الموقع، أن “القاذفة توبوليف 160M، هي الآن أثقل قاذفة قنابل في العالم، فهي قادرة على حمل صواريخ كروز برؤوس حربية نووية يمكنها تدمير أهداف في مناطق جغرافية نائية وفي عمق مؤخرة مسارح الحرب القارية”.

وقال: "يجب أن يقلق الناتو: روسيا تبني قاذفات جديدة من طراز Tu-160M2”.

 

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