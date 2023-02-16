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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بسيناء يشارك في تخريج الفتيات على تعلم الخياطة والتطريز

حفل تخرج الفتيات
حفل تخرج الفتيات علي فن التطريز


شارك المجلس القومي للمرأة فرع شمال سيناء، في الاحتفال بتخريج  فتيات سيناء  ب، عد اجتيازهن الدورة التدريبة لتعلم الخياطة والتطريز للفتيات بسيناء،عقب انتهاء التدريب،    والذي أقيم  بمركز الأسر المنتجة بالعريش ،بمقر مركز التكوين المهني ،   التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة  ، وذلك على اعمال الخياطة واشغال التطريز،   والاعمال اليدوية لإنتاج المشغولات البيئية السيناوية.  

 

ياتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة فرع شمال سيناء،  على المشاركة في جميع الفعاليات المجتمعية  لدعم وتمكين المرأة المعيلة بالمحافظة ،تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي  رئيسة المجلس القومي للمرأة،  و إشراف  مقررة فرع المجلس  احسان داود غالي.

 

دعم المجتمع المدنى 

 

وأكد على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، أن مركز التكوين المهني له دور بارز في دعم المجتمع المدنى من خلال دعم هؤلاء السيدات والفتيات لاتاحة  فرص عمل لهن لدعم أسرهن ورفع المستوي الاقتصادي لهن.

وقال  أن  مديرية التضامن الاجتماعى ، تدعم المتدربات من خلال عرض منتجاتهن عن طربق المشاركة في  المعارض ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وأنه سوف يتم استقدام مدربين من خارج المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

من جهتها.. أشارت إحسان داود غالى مقرر المجلس القومى للمرأة، الى أن المجلس بالتعاون مع المركز ومديرية التضامن الاجتماعى، سيقوم بعمل توأمة لدعم المتدربين على كافة الأصعدة.

سيناء الفتيات التطريز المراة تخريج

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