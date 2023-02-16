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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن  وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 894 شاحنة و 43 سيارة .

حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 412 شاحنة و 36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 482 شاحنة و 7 سيارات . 


حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل و دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 و دليلة وغادرت الحرية وبوسيدون اكسبريس .

 كما تم تداول 2700 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج . 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .
 

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