تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 894 شاحنة و 43 سيارة .

حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 412 شاحنة و 36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 482 شاحنة و 7 سيارات .



حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل و دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 و دليلة وغادرت الحرية وبوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 2700 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .

