السجن 10سنوات لـ عامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر، بنطاق مركز نجع حمادى شمال قنا .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية لشهر سبتمبر 2022، عندما ألقت أجهزة الأمن بـ قنا، القبض على أحمد.ف.د ٢٦ سنه، عامل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر.

و وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش فى غير المصرح بها قانونياً، و حيازة سلاح أبيض "سنجة".



أحيلت القضية برقم 21501 لسنة 2022 جنح نجع حمادى، وقيدت برقم 2525، لسنة 2022 كلى قنا، لمحكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.