بشرى للمعلمين.. اعتماد صرف حافز 5% لـ2987 من أصحاب الدرجات العليا بتعليم قنا

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الأمر التنفيذي رقم ٣٥ والذى يقضي بصرف حافز ٥ ٪ لـ ٢٩٨٧ موظف من موظفي المديرية والإدارات التعليمية الخاضعين لقانون ٨١ من أصحاب الدرجات العليا.

جاء ذلك بعد موافقة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وبناء على قرار ١٥٥ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و مذكرة العرض التى تقدمت بها إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن النسبة المحددة تضاف إلى الأجر المكمل اعتباراً من ٣٠ /٦/ ٢٠٢٢ ما لم يوجد مانع قانوني من جزاءات تزيد عن ١٠ أيام أو ما شابه لصرف هذا الحافز.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على الإرتقاء بأوضاع الموظفين وتطوير مستوى الأداء داخل الجهاز الإدارى وبذل المزيد من الجهد.

جدير بالذكر أن القرار جاء تلبية لطلبات تقدم بها عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، لصرف الحافز.