نائب:المبلغ المحصل خلال مدة تفعيل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج ضئيل جدا

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وافقت بشكل مبدئي على مشروع قانون بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المبلغ الذى تم تحصيله خلال مدة تفعيل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج كان ضئيل جدا ، حيث وصل إلى 200 مليون دولار ، إلا أن المستهدف كان تحصيل المليارات.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان واقف على مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لمدة شهرين ، لكى تصبح المدة الإجمالية كلها 5 شهور ، مؤكدا أن كل ذلك يساهم فى دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 27 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب ، مواجهة رقابية مع وزير الشباب، حيث أكد الدكتور أشرف أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخري .

وقال: نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم، قائلا: الحديث عن الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة.

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، قائلا: محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.

وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب، قائلا: وضعنا نموذج الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير "التجربة الدنماركية" أمام أعيننا، متابعا: "مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا.