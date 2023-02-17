مصر مركزا عالميا للطاقة.. تعزيز مشروعات الربط الكهربائي و20 ألف ميجاوات فائضا سنويا

تسعى الحكومة ومؤسسات الدولة جاهدة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، عبر التوسع في مشروعات الربط الكهربي، إضافة إلى التوسع في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وفي هذا الإطار استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، نيقولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة، لبحث التعاون بين مصر واليونان، في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

يأتى ذلك تأكيدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانيات، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفى إطار الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي.

وأشاد الدكتور شاكر، بالجهود المبذولة لإتمام الإجراءات اللازمة لـ مشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا من خلال اليونان وقبرص.

وزير الكهرباء وسفير اليونان بالقاهرة

مشروع الربط الكهربي

أكد وزير الكهرباء، أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

واشار خلال الاجتماع إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، بالاضافة إلى الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، حيث أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأشاد سفير اليونان بالقاهرة، بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مضيفًا أن هذا المشروع يحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

وأوضح أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان فضلاً عن تحقيق مزايا لهما وبهذا ستكون مصر ناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

مصر مركزاً عالميا للطاقة

يذكر أن اتفاقيات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان والتي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2021 في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة الكهربائية، والتي تستهدف أن تصبح مصر مركزاً للطاقة بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت تهدف لإنشاء كابل بحري ستصدر مصر من خلاله فائض الكهرباء لديها إلى اليونان.

يذكر أن حجم الفائض اليومي من إنتاج الكهرباء في مصر هو 20 ألف ميجا وات، و حجم الإنتاج اليومي للكهرباء في مصر 60 ألف ميجا وات.

خط الربط بين مصر وقبرص واليونان بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات على مرحلتين.

و يتم ربط مصر بقبرص بكابل طوله 498 كيلومترًا ثم من قبرص إلى كريت اليونانية بطول 898 كيلومترًا، كما يصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر تحت مستوى سطح البحر في بعض المناطق بين كريت وقبرص.

من المقرر البدء في تشغيل الربط مع قبرص واليونان بقدرة أولية تبلغ 1 جيجاوات.

مشروع الربط الكهربائي

يعد الاتفاق بمشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص، ثم من قبرص إلى اليونان، خطوة على طريق التحول لمركز إقليمي للطاقة.

بحلول عام 2030 ستتحول مصر لمحور عالمي للطاقة لنقل الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي وفقا لخطة الدولة.

مشروعات الربط الكهربائي تحقق عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتساهم في انخفاض أسعار شرائح الكهرباء. الربط الكهربائي مع قبرص واليونان يضع مصر على رأس الدول المصدر للطاقة لأوروبا.

يعد الربط الكهربائي جزءا من مشروع يورو أفريكا باستثمارات تقدر بـ4 مليارات دولار.

مصر تعتزم إنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

أهداف الربط الكهربائى بين مصر واليونان

إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة.

المساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.

رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية.

تحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء.

تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائى وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

أهداف الربط الكهربائي بين مصر وقبرص