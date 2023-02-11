اتصال السيسي ورئيس وزراء اليونان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي وميتسوتاكيس يبحثان سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين على مختلف الأصعدة).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تلقى أمس /الجمعة/ اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لاسيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.



وتحت عنوان (مدبولي يؤكد دعم الحكومة لحل مشاكل وشكاوى المواطنين).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة في حلها، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال متابعة رئيس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة حول هذا الشأن.

وأشارت إلى تلقي ورصد المنظومة 113 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023، تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (اليوم.. بدء الفصل الدراسي الثاني بمدارس 12 محافظة) - أن أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2022- 2023)، تبدأ رسميًّا اليوم في 12 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة "عربي ولغات"، بالإضافة إلى المدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وأضافت الصحيفة أن غدًا تُستكمل الدراسة بجميع أنواع المدارس في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح، وينتظم نحو 25 مليون طالب وطالبة في نحو 60 ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت التعليمات النهائية لبداية الفصل الدراسي الثاني لتحقيق الانضباط الأمثل؛ والذي سيتم من خلاله تقييم المديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مقصر.

وأكدت الوزارة - في خطاب رسمي للمديريات التعليمية - التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بضرورة الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة، والتأكد من وصول الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.



وعالميا.. وتحت عنوان (معونات أمريكية عاجلة للسوريين.. ومساعدات دولية مليارية لأنقرة).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط، ارتفعت في اليوم الخامس بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، إلى نحو 22 ألفا و342 قتيلا وحوالي 80 ألف مصاب.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة أعلنت تخصيص 85 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.. مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت رخصة تسمح بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا وذلك لمدة 180 يوما.. كما أعلن البنك الدولي تقديم مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى تركيا لمساعدتها في تجاوز آثار الزلزال.