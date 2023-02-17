شبانة: قمة الإخفاق الإداري لأي نادٍ هو الفشل في قيد لاعبين جدد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قمة الإخفاق الإداري لأي نادٍ هو الفشل في قيد لاعبين جدد، مشيرًا إلى أنه سيتم قيد لاعبي الزمالك خلال الأسبوع المقبل بقرار من لجنة التظلمات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لجنة التظلمات ستوافق على قيد لاعبي الزمالك، في الأسبوع المقبل، خصوصًا بعد قرار الفيفا بأن الأزمة شأن داخلي".

وأضاف: "إدارة الزمالك سوف تُظهر بأنها نجحت في حل الأزمة بعد اللجوء إلى الفيفا، وارتداء ثوب البطولة مع أن إدارة النادي الأبيض هي من صنعت تلك الأزمة من البداية".

وتابع: "الموضوع هزلي من بدايته، هناك مؤسسات عظيمة لا يجوز أن تدخل في هذه الأزمات، ونادي الزمالك كبير بجماهيره، التي تقف وراء النادي ولاعبيه، السيناريو لست مندهش منه، والزمالك كان أكبر من الدخول في هذه الأزمة من البداية، لم يكن يجب الانزلاق في هذه المشكلة".

وزاد: "جماهير الزمالك عليها دعم اللاعبين وإعادة أحمد فتوح لمستواه، وإعطاء الثقة لسيف جعفر، وهو لاعب يمكن أن يعول عليها النادي كثيرا في وسط الملعب خلال الفترة المقبلة، والجماهير دائمًا لا علاقة لها بأزمات الإدارة ولكنها تدعم الفرق الرياضية للنادي".

وأكمل: "جمهور الزمالك أجبر اتحاد الكرة على قيد اللاعبين، والمنافسة الممتعة دائما بين كل الأندية هو أن كل فريق يضم لاعبين مميزين وتوجد منافسة جيدة بينهم على أرض الملعب".

وأكد: "على إدارة الأهلي آلا تصعد أزمة القيد الخاصة بلاعبي الزمالك، وأنا ضد أي قرارات بالتصعيد، قد يكون هناك أخطاء إدارية من إدارة النادي الأبيض، وكيان القلعة البيضاء ليس له ذنب في الأخطاء التي حدثت، وعمومًا إدارة الكرة حصلت على جواز السفر اللاعبين الثلاثة شبانة وبلحاج وناصر منسي من أجل سفرهم إلى تونس".

وأتم: "الزمالك لديه مواجهات صعبة ومرهقة في دوري الأبطال، ولا يوجد وقت للدخول في أزمات جديدة".