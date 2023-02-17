تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية لدى البنوك في مصر .. الدولار اليوم بـ 30.52 جنيه .. استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 1685جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.52 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 36.84جنيه للبيع

اليورو يسجل 32.72جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.13جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.30جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 99.67جنيه

عيار 21 يسجل 1685 جنيها



يستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.



تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر بينما استقرت أسعار الذهب محليا.

أسعار العملات

و ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى في خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 وفقا لاخر تحديثات بنوك الأهلى ومصر والبنك المركزي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .



ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة 4 قروش على مدار تعاملات الأسبوع فيما تراجع اليورو والاسترلينى فى بنكي مصر والأهلى وشهدا صعودا فى البنك المركزي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة نحو 30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع مقارنة ب 30.48 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 4 قروش.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 32.41جنيه للشراء و32.72 جنيه للبيع مقارنة 32.77 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 5 قروش .



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 36.40جنيه للشراء و 36.84جنيه للبيع مقارنة 36.99 جنيه بانخفاض 16 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.81جنيه للشراء و33.11جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.41جنيه للشراء و32.72 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 36.40جنيه للشراء و 36.84جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.81جنيه للشراء و 33.11جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي ليسجل نحو 30.52جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع مقارنة 30.58 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.68جنيه للشراء و32.79

جنيه للبيع مقارنة 32.66 جنيه بارتفاع 13 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 36.79جنيه للشراء و 36.92جنيه للبيع مقارنة 36.88 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 4 قروش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 33.10جنيه للشراء و33.22جنيه للبيع .





أسعار العملات العربية

تراجع سعر الدينار الكويتى بقيمة 7 قروش فى بنوك مصر و الأهلى فيما شهد الريال السعودي والدرهم الاماراتى ارتفاعا طفيفا.

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة



الدينار الكويتي يسجل 99.67جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96جنيه للشراء و 99.67جنيه للبيع مقارنة ب 99.75 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 7 قروش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.09جنيه للشراء و8.13جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.28جنيه للشراء و8.30جنيه للبيع مقارنة 8.29جنيه بارتفاع قرشا.



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96جنيه للشراء و 99.67جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.13جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.28جنيه للشراء و8.30جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.60جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.13جنيه للشراء و8.16جنيه للبيع مقارنة 8.14جنيه بارتفاع قرشين .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.31جنيه للشراء و8.33جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-2-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 1926جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1765جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1685 جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1444جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1123جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 963جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13480جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 1.9 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1824 دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم