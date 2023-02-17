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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملاته اليوم الجمعة ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 

وكان سعر صرف الدولار شهد الشهر الماضي تحرك كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم  30.42 جنيها للشراء، و 30.52 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.57 جنيه للشراء، و 30.62 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي ، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.50 جنيه للشراء ، و 30.60 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية ، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا في البيع بقيمة 4 قروش واستقرار في الشراء ، في البنوك المصرية .

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو  32.50 جنيه للشراء ، 32.72 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة ، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.61 جنيه للشراء ، و32.81 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.67 جنيه للشراء ، و 32.79 جنيه للبيع .

كما سجل الجنية الإسترليني ارتفاعا في البيع بقيمة 6 قروش واستقرارا في الشراء في البنوك المصرية .

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.54 جنيه للشراء ، و 36.84 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.66 جنيه للشراء ، و36.90 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي ، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.80 جنيه للشراء ، 36.92 جنيه للبيع .

وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.09 جنيه للشراء ، و 8.13 جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتي 8.28 جنيه للشراء ، و8.30 جنيه للبيع .

وسجل الدينار الكويتي 96.03 جنيه للشراء ، و99.67 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الاهلى .

الدولار الدولار أمام الجنيه سعر الدلار أسعار الدولار العملات الاجنبية

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