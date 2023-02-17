عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يتبرع بمليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتركيا

فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تبرعه بمبلغ مالي لضحايا زلزال سوريا وتركيا.


وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن فيفا قرر التبرع بمليون دولار لضحايا زالزل سوريا وتركيا، والذي أودى بحياة 42000 شخص وترك الكثيرين دون مأوى البرد القارس.

40 ألف قتيل.. رقم صادم لـ ضحايا زلزال سوريا وتركيا

البابا تواضروس: نصلي من أجل المتعبين بسبب زلزال سوريا وتركيا


وأضاف موقع "فيفا"، أنه سيتم استخدام القيمة المالية لشراء المواد الأساسية وتوفير المأوى للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا 

التواصل مع  اتحاد سوريا وتركيا 


وأشار الموقع، أن فيفا سيواصل التعاون مع  اتحاد سوريا  والاتحاد التركي لمراقبة الوضع واتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات.

سوريا زلزال سوريا وتركيا فيفا تركيا الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

بـ الضربة القاضية.. القصة الكاملة حول وفاة الملاكم رامز حسام| فيديو

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

ترشيحاتنا

إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين .. أهم ركائز مبادرة السلام العربية

أهوال يوم القيامة.. خطيب المسجد النبوي: الناس عند الحساب بين حالين فقط

أزمة الطاقة والغذاء تتصدر جدول الأعمال.. انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن

ضخ ملايين الدولارات.. استثمارات تركية جديدة في مصر بمختلف القطاعات

وقف الدفع بالدولار.. قرار عاجل بشأن السفر على الخطوط الجوية العراقية

خبير تعليم يطالب بتشكيل لجنة لتخفيف مناهج التيرم الثاني لطلاب المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم مرة يجب فيها فحص مستويات السكر بالدم؟.. الجمعية الأمريكية توضح

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ