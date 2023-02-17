الفيفا يتبرع بمليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتركيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تبرعه بمبلغ مالي لضحايا زلزال سوريا وتركيا.



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن فيفا قرر التبرع بمليون دولار لضحايا زالزل سوريا وتركيا، والذي أودى بحياة 42000 شخص وترك الكثيرين دون مأوى البرد القارس.



وأضاف موقع "فيفا"، أنه سيتم استخدام القيمة المالية لشراء المواد الأساسية وتوفير المأوى للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا

التواصل مع اتحاد سوريا وتركيا



وأشار الموقع، أن فيفا سيواصل التعاون مع اتحاد سوريا والاتحاد التركي لمراقبة الوضع واتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات.