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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي للتكاتك وسط الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإستمرار حملات التصدى للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة اللواء صلاح أبو الدهب لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية.

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استهدفت الحملة شوارع محور المحمودية بطول حدود الحي ،وزين العابدين ، الرصافة مسجد الحضرى، المحكمة ، ايزيس ،ميدان محطه مصر ، الخديوى ، سلامه حجازى ، الميرغنى ، كنج عثمان، ابن الخطاب ،اسماعيل مهنا ، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا ، الجوهرى ،صلاح الدين ، صفيه زغلول، سعد زغلول ،الشهداء ،الميناء الشرقيه ، الغرفة، التجاريه ،ايزيس، لاجيته ،عمر لطفى ،بورسعيد ،مسجد رمضان يوسف ،نواكراتيس، محمد الفحام ،الامير عمر ، قيصر ، عزمى ،ميدان سعد زغلول ، طريق الجيش ، سيزوستريس، ابن شجاع ، والاسكندر الاكبر.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 تكاتك والتحفظ علي 330 حالة إشغال متنوع و 105حاجز حديدي.

وشدد محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء للتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لمتابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.

الاسكندرية محور المحمودية حملات مكبرة التكاتك ازالة الاشغالات محافظ الاسكندرية

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