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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترس.. ارتكاب هذه العادة خلال النوم تصيبك بتصلب الشرايين

مشاكل صحية تصاحبك
مشاكل صحية تصاحبك بسبب النوم غير المنتظم   

الأرق وعدم النوم يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة أبرزها السمنة، وقد أظهرت دراسة جديدة دورية جمعية القلب الأمريكية، أن عادات النوم غير المنتظم قد تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين لدى كبار السن.

 

مشاكل صحية تصاحبك بسبب النوم غير المنتظم 

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إن الأشخاص الذين ينامون في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع ، أو الذين يحصلون على عدد غير ثابت من ساعات النوم كل ليلة ، قد يكون لديهم فرصة أكبر للإصابة بتصلب الشرايين.

 

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وكشف الباحثون، ان تصلب الشرايين يحدث عند تراكم الترسبات الدهنية ، المعروفة باسم اللويحات ، على جدران الشرايين؛ حيث يمكن أن تتسبب هذه اللويحة في تضيق الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم وكمية الأكسجين والمواد المغذية الأخرى التي تصل الجسم ، أو يمكن أن تخلق جلطات دموية تسد الشريان ، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وقام الباحثون بتتبع أكثر من 2000 بالغ بمتوسط ​​عمر 69 من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وراقبوهم على مدى ثلاث سنوات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركين الذين تباينت مدة نومهم لأكثر من ساعتين على مدار الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة لكميات عالية من اللويحات الصلبة في الشرايين؛ حيث أن هؤلاء الأشخاص أيضًا أكثر عرضة بنسبة 12 في المائة لتراكم الترسبات الدهنية في شرايين الرقبة ، وكان احتمال حصولهم على نتائج غير طبيعية من اختبار تصلب الشرايين بمقدار الضعف تقريبًا.

وأكد الباحثون، أن المشاركين الذين لديهم توقيت غير منتظم للنوم ، وغيّروا وقت نومهم بأكثر من 90 دقيقة في الأسبوع ، أكثر عرضة بنسبة 43 في المائة للحصول على درجات عالية من الكالسيوم في الشريان التاجي، مقارنة بأولئك الذين قاموا بتغييرها لمدة 30 دقيقة فقط في الأسبوع.

 

مشاكل صحية تصاحبك بسبب النوم غير المنتظم 

 

وقال المؤلف الرئيسي Kelsie Full ، من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ولاية تينيسي: "هذه الدراسة هي واحدة من أولى التحقيقات لتقديم دليل على وجود صلة بين مدة النوم غير المنتظمة وتوقيت النوم غير المنتظم وتصلب الشرايين.

 

ووجد فيل، أن الحفاظ على جداول نوم منتظمة وتقليل التباين في النوم، وهو سلوك نمط حياة قابل للتعديل بسهولة ولا يمكن أن يساعد في تحسين النوم فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية للبالغين المسنين.

 

وأوضحت نتائج الدراسة، انه تم بالفعل ربط قلة النوم ، بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2؛ حيث أن الحفاظ على أنماط نوم منتظمة يمكن أن يساعدهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

وتشير البيانات إلى أن حوالي ثلاثة ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من تصلب الشرايين ، مع زيادة المخاطر على كبار السن ، أو المدخنين ، أو زيادة الوزن ، أو غير النشطين بدنيًا.

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