حلوى إنجليزية.. طريقة عمل كيكة الكاسترد السهلة والذيذة

تعتبر طريقة عمل كيكة الكاسترد من الحلويات التي يمكن تناولها وحدها، وكانت بداية ظهور الكاسترد في المطبخ الإنجليزي وانتشرت بعدها سريعاً إلى باقي المطابخ العالمية، نظراً لسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كيكة الكاسترد، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة حوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





طريقة عمل كيكة الكاسترد



طريقة عمل كيكة الكاسترد



مقادير طريقة عمل كيكة الكاسترد:

1 كوب دقيق

125 غرام زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 بيضة

¾ كوب سكر بودرة

3 ملعقة صغيرة مسحوق كاسترد

½ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر



طريقة عمل كيكة الكاسترد :

- نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة ونرش بالدقيق.

- في قدر كبير على نار هادئة، نديب الزبدة ثم يضاف باقي مقادير الكيكة، ونقلب المزيج جيداَ.

- نسكب المزيج في القالب المحضر، ثم نخبز الكيكة في الفرن، لمدة 45 دقيقة.

- نترك كيكة الكاسترد لتبرد تماماً قبل تقطيعها وتقديمها.