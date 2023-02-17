عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى إنجليزية.. طريقة عمل كيكة الكاسترد السهلة والذيذة

طريقة عمل كيكة الكاسترد
طريقة عمل كيكة الكاسترد

تعتبر طريقة عمل كيكة الكاسترد من الحلويات التي يمكن تناولها وحدها، وكانت بداية ظهور الكاسترد في المطبخ الإنجليزي وانتشرت بعدها سريعاً إلى باقي المطابخ العالمية، نظراً لسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة.

 

حلوى أمريكية.. طريقة عمل كيكة اللافندر

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الدجاج بالريحان والفاصوليا البيضاء


وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كيكة الكاسترد، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة حوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل كيكة الكاسترد
 

طريقة عمل كيكة الكاسترد


مقادير طريقة عمل كيكة الكاسترد:
1 كوب دقيق
125 غرام زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيلا
2 بيضة
¾ كوب سكر بودرة
3 ملعقة صغيرة مسحوق كاسترد
½ كوب حليب
1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر


طريقة عمل كيكة الكاسترد :
- نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة ونرش بالدقيق.
- في قدر كبير على نار هادئة، نديب الزبدة ثم يضاف باقي مقادير الكيكة، ونقلب المزيج جيداَ.
- نسكب المزيج في القالب المحضر، ثم نخبز الكيكة في الفرن، لمدة 45 دقيقة.
- نترك كيكة الكاسترد لتبرد تماماً قبل تقطيعها وتقديمها.

كيكة كيكة الكاسترد طريقة عمل كيكة الكاسترد المطبخ الإنجليزي الكاسترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

لفطور صحي.. طريقة مكسيكية لعمل بيض بعيش التورتيلا

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل بودينج يوركشاير

جددي في سفرتك.. طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

وصفات المطبخ السوري.. طريقة عمل خبز الخضار

ترشيحاتنا

رئيس النادي "بيطبطب" عليهم.. نجم الزمالك يهاجم اللاعبين بعد تعادل المريخ

لاعيبة "باردة".. رد صادم من أسطورة الزمالك على التعادل مع المريخ

البحوث الفلكية: النشاط الزلزالي في مصر متوسط

نساء معلقات من أثدائهن .. 5 أمور رآها الرسول ليلة المعراج يوضحها الشعراوي

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

«شكرى» يبحث مع نظيره الموريتانى سبل التعاون بين البلدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

دم مجمّد وبواقي أكل .. سر يكشف الكبدة الفاسدة | خاص

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ