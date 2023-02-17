حسن عبد المجيد: محمد منير مفيش حد زيه في مصر

قال الفنان حسن عبد المجيد إنه استفاد من أحمد منيب وهو صاحب رؤية وتلقائي، وتمنى أن تكون أغنية "ربك هو العالم" خاصة به، وكان يتمنى أن يغنيها.

وأضاف حسن عبد المجيد خلال لقائه مع الإعلامية “إيمان أبو طالب” في برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة، أن محمد منير أكثر حد طور في الأغنية سواء باللحن أو الكلام، معقبا: "مفيش حد زيه في مصر".

وأوضح حسن عبدالمجيد: "محمد منير منفرد ومفيش حد زيه في القبول أو الشكل.. ده مش تحيز" .

وأشار إلى أن الفنان أحمد منيب كان لا يتقاضى أجرا على بعض ألحانه من بعض المطربين المبتدئين واصفا حميد الشاعري بأنه "أميز موزعين مصر" وأنه تعرف عليه في حفلة في معهد التعاون، مضيفا أنه أحدث "انقلاب" في الأغنية وأنه صاحب فضل على جيل الثمانينيات والتسعينيات، قائلا: "حميد الشاعري مبوظش الأغنية".