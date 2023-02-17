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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«شكرى» يبحث مع نظيره الموريتانى سبل التعاون بين البلدين

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع الجانب الموريتاني

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم، محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي التي تبدأ غداً على مدار يومين بأديس أبابا.


أوضح السفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على عمق العلاقات بين مصر وموريتانيا، كما أعرب نظيره الموريتاني عن التطلع إلى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في إطار تعزيز التعاون الثنائي. 


أضاف المُتحدث باسم الخارجية بأن وزير خارجية موريتانيا دعا الوزير شكري للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي والمقرر انعقاده في نواكشوط في مارس القادم. 

ناقش الوزيران أولويات البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي، وسبل تعزيز العمل المشترك على مستوى القارة.

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