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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 9 وقائع.. حبس عصابة سرقة عدادات المياه بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس ٣ اشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف واقعة سرقة عدد من عدادات المياه بدائرة قسم شرطة حلوان ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

وتم ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب عدد 9 وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتم بإرشادهم إعادة كافة المسروقات المستولى عليها لدى أحد الأشخاص "عميل سئ النية" مقيم بدائرة القسم .

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