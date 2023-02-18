مفاجأة عن زلزال مصر المدمر.. تحذير عاجل من الأرصاد.. ومطرب يحرج ياسمين عز على الهواء| التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



العظمى 21 .. إعلان مفاجئ من الأرصاد | فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن طقس الأسبوع يشهد تحسن في درجات الحرارة.





متعملش بلوك للنصاب .. نصائح مهمة لفريسة الابتزاز الإلكتروني

وجه المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات، نصائح مهمة للأشخاص الذين يتعرضون للنصب والابتزاز الالكتروني.





وزير الإعلام اللبناني: نمشي جسدًا بلا رأس .. وحل مشاكلنا بانتخاب رئيس

علق زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، على مطالب البعض برحيل الطبقة السياسية، إذ ذكر أن الجزء الأكبر من المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني تحل بانتخاب رئيس جمهورية، لأن لبنان الآن يمشي كجسد بلا رأس، وبانتخاب الرئيس تنتظم الإدارة في البلد ويجتمع مجلس الوزراء دون مشاكل، كذلك مجلس النواب يجتمع ويصدر التشريعات والقوانين.





بتتكلمي عن مين ؟ لؤي يحرج ياسمين عز على الهواء

استضافت الإعلامية ياسمين عز، المطرب لؤي، في برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، للحديث عن تفاصيل بدايته الفنية.



تم اكتشاف حالات إصابة في غانا.. الصحة: استعدادات كبيرة لمواجهة فيروس ماربورج

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس ماربورج تم اكتشافه عام 1967 وله تفشيات وبائية قبل ذلك ولكنها لم تكن منتشرة، ولكنه ظهر مجددا في شهر يوليو الماضي وتم اكتشاف حالات إصابة في غانا.



حاكموا التجار عسكريا.. مصطفى بكرى: كيلو اللحم بـ 280 جنيها

طالب الإعلامي مصطفى بكري، بمحاكمة التجار الذين يرفعون الأسعار عسكريا.

ساعة الحسم تقترب.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر المدمر

تسببت تصريحات العالم الهولندي فرانك هوجربتس، بشأن وقوع زلزال في مصر ولبنان والأردن، في حالة من الجدل خلال معظم برامج التوك شو، خاصة أنه تنبأ بحدوث زلازل في تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته.



غير مكلف وسهل التحضير.. مستحضر طبيعي يقلل الشيخوخة ويمنع ظهور التجاعيد

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه للعناية بالبشرة يتم إحضار زيت اللوز الحلو، وهو زيت نباتي، ويتم عمل تدليك لفروة الرأس كل يوم ليلا قبل النوم، حيث أنه يجعل البشرة نضرة، وله تأثير على المدي البعيد فى تأخر شيخوخة الجلد ومنع ظهور التجاعيد، كما أنها طريقة سهلة وغير مكلفة.



كبير الأثريين يكشف مفاجآت جديدة عن مقبرة بني سويف المزيفة

كشف الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل العثور علي المقبرة الفرعونية المزيفة ببني سويف.



مفتي الجمهورية يكشف الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج

كشف الدكتور شوقي علَام،مفتي الجمهورية، الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج.

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن رحلة الإسراء والمعراج تقتصر فقط على بيان منزلة النبي- صلى الله عليه وسلم-، بل كانت فيها إشارات عظيمة؛ منها التأكيد على قُدسيَّة المسجد الأقصى في العقيدة الإسلاميَّة منذ أن كان القبلة الأولى للمسلمينَ.