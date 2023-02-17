ساعة الحسم تقترب.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر المدمر

تسببت تصريحات العالم الهولندي فرانك هوجربتس، بشأن وقوع زلزال في مصر ولبنان والأردن، في حالة من الجدل خلال معظم برامج التوك شو، خاصة أنه تنبأ بحدوث زلازل في تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته.



وفي تصريحات تليفزيونية على قناة الغد، كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس، الذي تنبأ بحدوث زلازل في تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته، مضيفا أن الدول التي توقعت حدوث زلزال بها حدث بها من قبل زلازل كبري وهناك إمكانية كبري لحدوث زلزال بسبب الضغط الكبير بالقشرة الأرضية الذى تشهده المنطقة بعد زلزال سوريا وتركيا".

زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط



وأكمل العالم الهولندي: "حركة الكواكب والأقمار تشير إلى وقوع زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في دول مصر ولبنان والأردن، مضيفًا: "قد يكون خلال أسبوع وفقًا لحركة الكواكب".



من جانبه رد شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تصريحات العالم الهولندي بأن مصر ستتعرض لزلزال مدمر.



وقال شريف الهادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدمة برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن لا يستطيع أحد التنبؤ بحدوث أي زلزال، وهذا الأمر معروف من زمان، مضيفا أن التوقع بحدوث زلزال في مكان ما للسنوات المقبلة أمرا ممكنا.



وتابع شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موضوع حدوث زلزال أمر ليس سهلا معرفته قبل حدوثه بدقة.





