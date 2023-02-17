تم اكتشاف حالات إصابة في غانا.. الصحة: استعدادات كبيرة لمواجهة فيروس ماربورج

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس ماربورج تم اكتشافه عام 1967 وله تفشيات وبائية قبل ذلك ولكنها لم تكن منتشرة، ولكنه ظهر مجددا في شهر يوليو الماضي وتم اكتشاف حالات إصابة في غانا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يوجد أي حالات إصابة بهذا الفيروس في مصر، لافتا إلى أن هناك تواصل بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، موضحا أن طرق العدوى ليست تنفسية عن طريق الهواء أو الرزاز ولكن من ملامسة سوائل الإنسان أو الحيوان المصاب وعدم التعامل معه بشكل سريع يزيد من معدلات الوفاة.

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة، هناك تحرك من قطاع الطب الوقائي على مستويين الأول خاص برفع مستوى الاستعداد في أماكن الحجر الصحي بالإضافة إلى رفع درجة والوعي والمعرفة لدى الطواقم الطبية بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كما تم توزيع دليل إرشادي على جميع العاملين لمواجهة الفيروس.

