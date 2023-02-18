القرش: فتح 19 سوقا جديدا للمنتجات الزراعية في الخارج

علق محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على إشادة وكالة فيتش بصادرات مصر الزراعية بعد أن حققت أرقامًا قياسية، قائلًا إن هناك اهتمام من الدولة بالفلاح المصري والمنتج الزراعي منذ عام 2014 عزز من زيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف "القرش" في اتصال هاتفي لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، إنه منذ عام 2014 وكان هناك اهتمام بالفلاح المصري والمنتج المصري وجودة المنتج المصري ويعرفوا يعملوا إنتاج جيد من أفضل المنتجات المصرية.

وتابع القرش: "عملنا منظومة تجويد ومتابعة على مر المراحل منذ دخوله إلى الأرض حتى وصوله إلى المستهلك داخل وخارج مصر وعملية التتبع تعطي فرصة لو فيه أي أخطاء تحتاج إلى التصحيح يتم تعديله فورًا ورفع درجات الوعي لدى الفلاح في كيفية التقليل من استخدام المبيدات الزراعية وهذا يقلل من متبقيات المبيدات".

واستطرد القرش: "وطورنا من المعامل المصرية بالكامل وعندنا عدد من المعامل المرجعية وهذا يعطي مصداقية من أن هذا المنتج والتواصل الفعال للتنسيق بين الحجر الزراعي المصري والخارجية ومكاتب التمثيل التجاري وسفراء مصر في الخارج".

وأردف القرش: "قمنا بفتح 19 سوق جديد للمنتجات الزراعية في الخارج وخلال أربع سنوات أكثر من 83 ولدينا أكثر من 350 يصلوا إلى 160 دولة ومستمرين في التواصل الفعال ويكون لدينا المزيد من التوسع في الصادرات الزراعية".