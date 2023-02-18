هيئة تنمية الصعيد: اتجاه الدولة لتوفير الحياة الكريمة بالجنوب.. وطفرة في الطرق والمحاور

أكد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، أن "الصعيد" شهد طفرة كبيرة جدا في الطرق والمحاور، مشيرا إلى أن هناك محاور أنشئت على نهر النيل تربط الشرق بالغرب، وهي محاور التنمية على جانبيه، حيث أن اتجاه الدولة توفير الحياة الكريمة ليس فقط للصعيد، بل لكل المحافظات.



وقال اللواء صالح شريف ، في حوار مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "بصراحة"، مع الإعلامية رانيا هاشم ، إنه كان :"يوجد مشكلة في توفير مدارس بقرى الصعيد قديما، ولكن الآن أصبح لكل قرية مدرسة بجميع مراحلها التعليمية، إلى جانب التعليم الجامعي، بالإضافة إلى وجود جامعات أهلية".



وأشار إلى أن رقعة التعليم توسعت في الصعيد، سواء كانت مرحلة ابتدائية أو مرحلة جامعية، حيث إنه شهد طفرة كبيرة، معلنا أن التعليم جزء من بناء المواطن وتأهيله وتعليمه، وبالتالي يجب تأسيسه جيدا في تلك الناحية وتوفير له فرصة عمل، وكل هذا فى خطط الدولة، وأجهزة الدولة معنية بهذا الأمر.



وأضاف أن هيئة تنمية الصعيد تبحث في أي شكوى أو مطلب من المواطنين جميعهم، موضحا أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة يتم تجميع البيانات الإحصائية الخاصة بالتأمين الصحي، سواء كان للمستشفيات أو الوحدات أو حتي قافلات طبية، ثم التنسيق مع الوزارة لمعرفة الأماكن المطلوبة للدفع أو زيادة عدد الأسرة بمستشفياتها.



وأكمل رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه يقوم بالرد على الشكاوى وأسئلة المواطنين، قائلا إن :"هناك فرعا تابعا لهيئة تنمية الصعيد فى كل محافظة، كما أنه يتم تلقي الشكاوى سواء كان الفرع معنيا بتنفيذها من الهيئة أو مع الجهات الأخرى، ومخاطبتها للتغلب عليها وحلها".



وأضاف اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أسبوع الصعيد يعتبر العيد القومي لكل محافظات الصعيد.



وأعرب عن سعادته بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محافظات الصعيد وافتتاحه الكثير من المشروعات القومية والعملاقة.. والتي كانت بالنسبة للمواطن الصعيدي حلما لم يتحقق في كل المراحل السابقة.



وأضاف أن التنمية في الصعيد نابعة من توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر وبالمواطن الصعيدي، موضحا: "لم نشهد من قبل كما شهدنا القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة والحكومة تتواجد سبعة أيام متكاملة في الصعيد ويمكن أكثر لافتتاح مشروعات".



وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أسبوع الصعيد له عائد معنوي وتنموي واقتصادي كبير جدا، شارحا أن تلك المشروعات كانت لبناء الإنسان وذلك من خلال إنشاء مدارس ومستشفيات ومجمعات اقتصادية وطرق ومحاور وكباري ومشروعات صناعية.