استهداف دورية للجيش في النيجر.. وبيان عاجل من الإمارات

تعرضت دورية عسكرية للجيش في إينتاغامي في جمهورية النيجر لحادث إرهابي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وتعليقا علي هذا الحادث الإرهابي؛ أصدرت الخارجية الإماراتية بيانا عاجلا ادانت فيه بشدة هذا الهجوم.



وأعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



كما أيدت الخارجية الإماراتية تضامن بلادها ووقوفها إلى جانب النيجر وشعبها ، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.