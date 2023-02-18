إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بالقليوبية

أصيب شخصين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بدراجة بخارية"توكتوك" بطريق قليوب / شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أمام قرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، جرى على الفور نقل المصابين للمستشفى ورفع اثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة شبين القناطر، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية "توكتوك" بطريق قليوب / شبين القناطر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين جرى نقلها للمستشفى لتقديم الاسعافات اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.