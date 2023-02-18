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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يزيد من التوترات.. أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا العابر للقارات

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أدانت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وندد البيت الأبيض بشدة اليوم السبت بإطلاق كوريا الشمالية "صاروخاً بالستياً عابراً للقارات"، موضحًا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية لا يشكل تهديدًا مباشرًا لواشنطن ولكنه يزيد من التوترات.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي يبحث بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا عابرًا للقارات، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن كوريا الجنوبية واليابان.

وحذرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون من أنّ "إطلاق هذا الصاروخ يفاقم التوترات من دون طائل ويهدد بزعزعة أمن المنطقة".

وأطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخاً بالستياً غير محدد، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية قبيل مناورات عسكرية أمريكية-كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن ، وأكد وزير الدفاع الياباني أن الصاروخ قادر على الوصول للبر الأمريكي.

وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد نحو بحر الشرق"، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان.

بدورها أكدت طوكيو إطلاق الصاروخ، وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ أطلقت ما يمكن أن يكون "صاروخا بالستيا" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الدفاع الياباني، إن الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق اليوم كان قادرًا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

كوريا الشمالية واشنطن الولايات المتحدة البيت الأبيض صاروخ

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