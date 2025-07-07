مجدي الهواري: هل فيه مرض يخلي الواحد ينسب لنفسه إبداعا لم يفعله

وجه المخرج مجدي الهواري للجمهور و للأطباء النفسيين، تساءل عن إمكانية وجود مرض نفسي، يدفع الشخص إلى تخيّل وإنساب أعمال إبداعية لنفسه لم يشارك فيها، وذلك بعد أزمة الإعلامية مها الصغير مع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه على فيسبوك: "أصدقائي الأطباء النفسيين: غير الكذب والاضطراب النفسي! هل فيه مرض يخلي الواحد يتخيل وينسب لنفسه صناعة ابداع! لم يفعله !؟".



وأضاف مجدي الهواري ساخرًا: "يعني ممكن مثلًا أنا اقول من النهاردة مفيش مخرج لفيلم الجزيرة!! أنا الجزيرة! ينفع؟".



أثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتزارها بعد إتهامها بسرقة لوحة الفنانة التشكيلية الدينماركية .



وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"انا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي" .

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.





من جانبها، علّقت منى الشاذلي عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة أن اللوحة تعود للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام حقوق المبدعين. حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من مها الصغير على هذه الاتهامات.